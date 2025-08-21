Анастасия Павлюченкова уступила Антонии Ружич на турнире в Монтеррее

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от Антонии Ружич из Хорватии в первом круге турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее, сообщает championat.com. Ружич выиграла встречу в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Павлюченкова выполнила шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и не реализовала свой единственный брейк-пойнт. Ружич один раз подала навылет при двух двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из пяти заработанных.