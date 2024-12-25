Мэрия отказала Давидюку в расширении высотной застройки в Зубчаниновке

Предложение ООО "Донстрой" Анатолия Давидюка об изменении правил землепользования и застройки Самары отклонили. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.
Девелопер просил изменить зонирование участка площадью 13 тыс. кв. м в поселке Зубчаниновка - на пересечении ул. Металлургической и Магистральной, с ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны - до 300 м) на Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). Но в мэрии заявили, что это невозможно.
"Согласно сведениям из государственной системы информационного обеспечения градостроительной деятельности, земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне промышленных объектов, производств и сооружений", - говорится в постановлении.
На Магистральной Анатолий Давидюк собирается произвести масштабную застройку. Изначально он выносил на общественные обсуждения проект застройки двух участков площадью 54,6 тыс. и 28,9 тыс. кв. м. Там планируется возведение пяти многоэтажных домов, двух детских садов и школы, ФОКа и двух паркингов на 300 мест каждый.
При этом компания просила согласовать организацию меньшего количества парковок, чем положено, - 0,5 места на одну квартиру. Мэрия изначально дала добро. Но прокуратура добилась отмены этого решения. Осенью вопрос выносили на новое обсуждение.
Площадка, зонирование которой просил изменить девелопер, примыкает к обозначенным участкам. Она находится со стороны ул. Металлургической. Очевидно, за счет этой площадки он планировал увеличить зону застройки.
На счету компаний Анатолия Давидюка - строительство ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов. Также застройщик займется комплексным развитием территории у парка Металлургов.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.