На Авито стала доступна примерка одежды в пунктах выдачи

Пользователи Авито смогут примерить одежду, обувь и аксессуары при заказе в партнерские пункты выдачи Avito Branded Delivery по всей России. После примерки покупатель может отказаться от вещей, которые ему не подошли, прямо в пункте выдачи, а деньги за заказ вернутся ему. Опция стала уникальным решением на мировом рынке C2C сделок.

Примерить можно будет одежду, кроме нижнего белья, купальников и домашней одежды, обувь и аксессуары, за исключением аксессуаров для волос, носок, чулок и колготок. В течение августа функция в тестовом режиме станет доступна для части продавцов и покупателей Авито. На старте примерка будет проходить в пунктах выдачи Avito Branded Delivery, в случае успешного пилотного запуска функция будет масштабирована на всех пользователей и другие партнерские ПВЗ сервиса.

Что поменяется для продавцов?

При создании объявления у продавца будет возможность включить опцию примерки. В этом случае в объявлении появится бейдж "Можно примерить". При получении у покупателя будет 15 минут на то, чтобы примерить вещь. Если он подтверждает сделку, то за нее сразу придет оплата. В случае отказа от вещи она вернется в пункт выдачи, из которого была отправлена. Если во время примерки вещь была повреждена, то Авито компенсирует ее стоимость продавцу.

Что поменяется для покупателей?

В тестовом режиме часть покупателей смогут заказать товары с возможностью примерки. Чтобы получить эту опцию, достаточно при оформлении заказа выбрать пункт выдачи Авито с примерочной. При получении товара у покупателя будет 15 минут на примерку. Если вещь подошла, достаточно подтвердить покупку, назвав код из приложения. Если по каким-то причинам товар не подошел, от него можно отказаться, и деньги за покупку вернутся.

"Примерка — это долгожданное нововведение для всех пользователей Авито. По нашим исследованиям более 30% наших пользователей испытывали необходимость примерить одежду, обувь или аксессуары при получении. Поэтому мы ввели функцию, которая позволит продавцам проще и быстрее продавать свои товары, а покупателям — еще комфортнее совершать сделки. Это уникальная опция: ни одна ресейл-платформа в мире еще не запустила подобных решений в С2С сделках. Пока что примерки будут доступны только в пунктах выдачи Avito Branded Delivery, но в случае успешного теста появятся и в других партнерских ПВЗ", — сообщил Сергей Хакимов, старший директор по продукту в Авито Товарах.

На все товары, заказанные с примеркой, распространяется функция безопасной сделки. Это значит, что товар можно проверить при приеме и отказаться от покупки, если с ним что-то не так. В этом случае деньги за доставку и товар вернутся. Кроме того, служба поддержки Авито сможет помочь в решении любых возникающих вопросов, а в случае утери или повреждении товара при транспортировке или примерке его стоимость будет компенсирована.