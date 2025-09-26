16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Бизнес 360 назван единой точкой входа для 91% задач малого и среднего бизнеса В Самарской области завершается ремонт популярных туристических маршрутов Племхозяйства смогут вернуть часть затрат на проведение молекулярной генетической экспертизы В Самарской области впервые пройдет "Народная премия" для бизнеса Производитель протеиновых десертов из Самарской области развивается с господдержкой

Экономика и бизнес

Авито Бизнес 360 назван единой точкой входа для 91% задач малого и среднего бизнеса

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аналитики "РБК Исследования рынков" назвали самые актуальные задачи по закупкам товаров и услуг для малого и среднего бизнеса в России. Наиболее востребованной оказалась закупка товаров для обеспечения хозяйственной и административной деятельности. Результаты исследования также показали, что в пространстве Авито Бизнес 360 можно решить 91% задач малого и среднего бизнеса.

Аналитики "РБК Исследования рынков" выявили 32 наиболее актуальные задачи по закупкам товаров и услуг для предприятий малого и среднего бизнеса в России, из которых 30, согласно результатам исследования, можно решить через Авито Бизнес 360. В перерасчете это 91% рабочих задач.

"Малый и средний бизнес играет сегодня ключевую роль в экономике страны — 39% от общего числа работающего населения заняты в секторе МСП. Каждый день предприниматели сталкиваются с высокой нагрузкой, поэтому время становится их самым ценным ресурсом. Наша задача — помочь бизнесу решать их проблемы более эффективно. Архитектура пространства и его специализация на B2B-потребностях уже приносят результаты бизнесу. Так, по данным Авито, мы видим, что смогли ускорить поиск наших бизнес-пользователей в 1,8 раз. А отдельные инструменты — такие, как сервис "Запрос коммерческих предложений" — не только ускорили, но и разгрузили бизнес. Теперь пользователь может подать заявку на нужное оборудование за пару минут и сэкономить себе 3 часа ручного поиска", — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360".

В числе задач, которые закрывает Авито Бизнес 360 — четыре из пяти самых актуальных для бизнеса в ежедневной работе, по подсчетам "РБК Исследования рынков". Наиболее востребованной из них оказалась закупка товаров для обеспечения хозяйственной и административной деятельности — ее отметили 39% опрошенных сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих в закупочной деятельности. На втором месте — деловые услуги (31%), а тройку лидеров замыкает закупка товаров для перепродажи (28%). Также в топ-5 вошли закупки оборудования (28%) и лицензий на ПО (22%). Последняя услуга пока не представлена на Авито Бизнес 360.

При этом в перечень решений Авито Бизнес 360 входят остальные услуги из топ-10 актуальных для бизнеса — это закупка сырья для производства (ее отметили 19% опрошенных), закупка запчастей к оборудованию (18%), аренда коммерческой недвижимости (16%), закупка стройматериалов (16%) и подбор поставщиков (15%).

Кроме того, в Авито Бизнес 360 можно решить такие востребованные задачи, как подбор персонала (отметили 14% опрошенных) и аренда транспорта (11%).

*Исследование проводилось в июле 2025 года. В нем приняли участие около 2 200 представителей МСП, ведущих закупочную деятельность. 

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5