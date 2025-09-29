"Тольяттиазот" посетили студенты из Республики Беларусь

В рамках федеральной программы "Студтуризм" ТОАЗ посетила делегация студентов и молодых ученых межгосударственного образовательного учреждения "Белорусско-Российский университет" (БРУ). Гости познакомились с промплощадкой, ключевой продукцией, а также технологическими процессами на предприятии.

17 студентов электротехнического факультета и сотрудников БРУ (г. Могилев) совместно с

представителями Поволжского государственного университета сервиса (г. Тольятти) приняли участие в экскурсионной программе "Тольятти — город большой химии". Одним из передовых химических производств для научно-популярного визита стал "Тольяттиазот".

В ходе обзорной поездки по предприятию студентов сопровождал гид, который рассказывал значимые факты о Компании, особенностях производства минеральных удобрений и технологических процессах. Финальной точкой маршрута стал центральный пульт управления агрегата по производству аммиака № 6, где у гостей была возможность ознакомиться с оборудованием и спецификой работы операторов, дистанционно управляющих техпроцессами.

Помимо особенностей функционирования масштабного предприятия химической отрасли будущих специалистов интересовала возможность прохождения в ТОАЗе практики и стажировки.