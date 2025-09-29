16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Тольяттиазот" посетили студенты из Республики Беларусь Бизнес-адвокат Ольга Малахова: "Компании задумались о защите персональных данных" "Экология" хочет быть мусорным регоператором минимум до 2028 года НОВИКОМ представил принципы социально ответственного банкинга на Международном банковском форуме в Сочи XIII ежегодный форум "Здоровая организация": ВСК и ЭКОПСИ объединили HR-лидеров для диалога о здоровье бизнеса

Экономика и бизнес

"Тольяттиазот" посетили студенты из Республики Беларусь

ТОЛЬЯТТИ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках федеральной программы "Студтуризм" ТОАЗ посетила делегация студентов и молодых ученых межгосударственного образовательного учреждения "Белорусско-Российский университет" (БРУ). Гости познакомились с промплощадкой, ключевой продукцией, а также технологическими процессами на предприятии.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

17 студентов электротехнического факультета и сотрудников БРУ (г. Могилев) совместно с 
представителями Поволжского государственного университета сервиса (г. Тольятти) приняли участие в экскурсионной программе "Тольятти — город большой химии". Одним из передовых химических производств для научно-популярного визита стал "Тольяттиазот".

В ходе обзорной поездки по предприятию студентов сопровождал гид, который рассказывал значимые факты о Компании, особенностях производства минеральных удобрений и технологических процессах. Финальной точкой маршрута стал центральный пульт управления агрегата по производству аммиака № 6, где у гостей была возможность ознакомиться с оборудованием и спецификой работы операторов, дистанционно управляющих техпроцессами.

Помимо особенностей функционирования масштабного предприятия химической отрасли будущих специалистов интересовала возможность прохождения в ТОАЗе практики и стажировки.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ": "Тольяттиазот" в очередной раз стал демонстрационной площадкой для лучших практик по современным технологиям, программам наставничества, целевому обучению и предоставлению социальных гарантий. Компания уже является постоянным участником федерального проекта "Профессионалитет", Но делегацию из союзного государства принимала впервые. Этот визит стал важным шагом в стратегической задаче ТОАЗа по подготовке квалифицированных кадров, отвечающих потребностям бизнеса, а также созданию условий для инновационного развития".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5