"Тольяттиазот" посетили студенты из Республики Беларусь

В рамках федеральной программы "Студтуризм" ТОАЗ посетила делегация студентов и молодых ученых межгосударственного образовательного учреждения "Белорусско-Российский университет" (БРУ). Гости познакомились с промплощадкой, ключевой продукцией, а также технологическими процессами на предприятии.
17 студентов электротехнического факультета и сотрудников БРУ (г. Могилев) совместно с
представителями Поволжского государственного университета сервиса (г. Тольятти) приняли участие в экскурсионной программе "Тольятти — город большой химии". Одним из передовых химических производств для научно-популярного визита стал "Тольяттиазот".
В ходе обзорной поездки по предприятию студентов сопровождал гид, который рассказывал значимые факты о Компании, особенностях производства минеральных удобрений и технологических процессах. Финальной точкой маршрута стал центральный пульт управления агрегата по производству аммиака № 6, где у гостей была возможность ознакомиться с оборудованием и спецификой работы операторов, дистанционно управляющих техпроцессами.
Помимо особенностей функционирования масштабного предприятия химической отрасли будущих специалистов интересовала возможность прохождения в ТОАЗе практики и стажировки.
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ": "Тольяттиазот" в очередной раз стал демонстрационной площадкой для лучших практик по современным технологиям, программам наставничества, целевому обучению и предоставлению социальных гарантий. Компания уже является постоянным участником федерального проекта "Профессионалитет", Но делегацию из союзного государства принимала впервые. Этот визит стал важным шагом в стратегической задаче ТОАЗа по подготовке квалифицированных кадров, отвечающих потребностям бизнеса, а также созданию условий для инновационного развития".
Последние комментарии
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
Что-то никто не хочет комментировать((
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.