Экономика и бизнес

"Северсталь" и ПАЛФИНГЕР представили обновлённую линейку грейферов из высокопрочных сталей POWERS

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Северсталь" и ПАЛФИНГЕР представили обновленную линейку грейферов завода ВЕЛМАШ, изготовленных с применением высокопрочных сталей POWERS. В числе новинок — лесозаготовительные грейферы С-26 и VG-43, а также ломозаготовительный грейфер RG 25.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

Все новые грейферы спроектированы для эксплуатации в сложных производственных и климатических условиях, где необходима высокая надёжность и долговечность техники. Ключевые узлы моделей выполнены из сталей POWERS, сочетающих высокую прочность и устойчивость к низким температурам, что обеспечивает необходимые характеристики техники и позволяет ей стабильно работать даже при –50 °C.

В категории лесозаготовительных решений ПАЛФИНГЕР представил грейфер С-26  —  модель для форвардерных манипуляторов, которая рассчитана на крупные объёмы леса и ежедневную эксплуатацию в тяжёлых условиях. Максимальная рабочая нагрузка на захват — до 4 тонн, раскрытие — до 1600 мм. Ключевые элементы конструкции, такие как челюсти и траверса, были изготовлены из сталей Powerweld 690 и Powerform 700 толщиной до 20 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и массы грейфера.

Модель VG-43 была спроектирована для эксплуатации в составе гидроманипуляторов. При собственной массе 250 кг она обеспечивает площадь захвата 0,4 м² и позволяет поднимать грузы весом до 5 тонн. Ключевые элементы модели изготовлены из стали Powerform 700, что обеспечивает необходимую устойчивость конструкции к повторным рабочим нагрузкам.

Особое место в обновлённой линейке занимает ломозаготовительный грейфер RG-25. Шестилепестковый захват модели служит для погрузки и сортировки металлолома и рассчитан на работу в экстремально низких температурах. Узлы, подвергающиеся ударным и динамическим нагрузкам, изготовляются из стали Powerform 500, обеспечивающей высокую ударную вязкость и стойкость к разрушению в условиях сурового российского климата.

"За годы сотрудничества и благодаря постоянному диалогу с ПАЛФИНГЕР мы значительно продвинулись в развитии нашей линейки высокопрочных марок сталей POWERS. На сегодняшний день мы предлагаем широкий ассортимент качественной продукции, отвечающей высоким требованиям наших партнеров и позволяющей эффективно решать стоящие перед ними задачи", — отметил директор по работе с машиностроительными компаниями "Северстали" Георгий Аргунов.

Подробный видеообзор новинок смотрите на канале ПАЛФИНГЕР

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

