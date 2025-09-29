16+
Экономика и бизнес

Резидент "Жигулевской долины" успешно развивает выпуск экотранспорта

ТОЛЬЯТТИ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области большое внимание уделяется поддержке и развитию высоких технологий, научных исследований и инновационного предпринимательства. В регионе создана комплексная система инфраструктурных организаций, флагманом которой является технопарк "Жигулевская долина".

Фото: минэкономразвития Самарской области

"Жигулевская долина" входит в число лучших технопарков, занимая 2 место по эффективности в стране. На его площадке развивается более 300 инновационных и технологических предприятий. Мы оказываем комплексную поддержку резидентам, что, в свою очередь, способствует общему росту технологического потенциала региона", — рассказал Павел Финк, заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

Технопарк предоставляет поддержку проектам и компаниям на всех стадиях: от идеи до внедрения на рынок конечного продукта. Сегодня резидентами "Жигулевской долины" являются более 300 компаний, в их числе — "АТС Авто".

Компания, основанная в 2016 г., специализируется на серийном переоборудовании автомобилей для работы на природном газе.

"Мы являемся индустриальным партнером АВТОВАЗа по сборке автомобилей Лада Ларгус, Лада Веста, под собственным брендом выпускаем газовый автомобиль на базе Лада Гранта. Мощности ежемесячные — до 600 автомобилей. Мы сейчас эти мощности подтверждаем, с возможностью увеличения до 1000 автомобилей в месяц", — рассказывает генеральный директор "АТС Авто" Алексей Сучков.

Как рассказывают в компании, их задача — сделать экологичный и экономичный транспорт доступным для бизнеса и частных лиц. Сегодня на предприятии трудятся порядка 70 специалистов. За всё время работы было собрано более 15 тысяч автомобилей.

Раньше предприятие занималось переоборудованием и зарубежных марок автомобилей, однако в последние годы переориентировалось на работу с отечественной техникой. Являясь резидентами технопарка "Жигулевская долина", компания "АТС Авто" получает доступ к широкому спектру мер господдержки.

"Мы обращаемся к команде технопарка за помощью в инжиниринге, пользуемся лабораториями, плюс — совместные программы, конференции, в целом принимаем активное участие в жизни технопарка, они — в нашей", — добавил Алексей Сучков.

Резиденты технопарка получают доступ к следующим возможностям:
— льготное размещение в оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях
— проведение деловых и образовательных мероприятий в залах технопарка
— информационное и консультационное сопровождение
— содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности

Также для предпринимателей в Самарской области работают 11 центров "Мой бизнес". Там начинающие и действующие предприниматели могут получить консультацию или услугу, связанную с запуском и развитием своего дела. Информацию по доступным мерам господдержки также можно получить по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 и на едином портале mybiz63.ru.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

