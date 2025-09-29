Делегация Самарской области участвует в международной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь"

Сегодня в Республике Беларусь открыла свою работу международная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в ней принимает участие делегация Самарской области во главе с вице-губернатором Вячеславом Романовым.
Мероприятие проходит на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO. Выставка собрала ведущие промышленные компании и представителей стран ЕАЭС, СНГ и других государств.
Самарская область, обладающая мощным научно-промышленным комплексом, представляет на своем стенде передовые разработки и продукцию ведущих предприятий. В экспозиции принимают участие такие компании, как АО "АВТОВАЗ", ООО "Пегас Агро", ООО "Транспорт будущего", ООО "НПП КуйбышевТелеком-Метрология", ООО "Гардарика", ООО "Тесвел", Lada Azimut.
На сессии "Межрегиональное сотрудничество в области промышленных инноваций — диалог визави" вице-губернатор Вячеслав Романов рассказал о партнерских отношениях Самарской области и Беларуси и отметил готовность обеих сторон к расширению этого взаимодействия.
"Мы видим высокий двусторонний интерес к расширению кооперационных связей в сфере машиностроения, к увеличению взаимных поставок промышленной и продовольственной продукции. Стратегически важно сегодня наладить совместную кооперацию по производству комплектующих для высокотехнологичных отраслей, — перечислил Вячеслав Романов. — Мы готовы к совместной реализации инвестиционных проектов в ключевых для нашего региона отраслях — автомобилестроении, нефтехимической и аэрокосмической промышленности, агропромышленном секторе, а также в отрасли беспилотной авиации", — подчеркнул он.
Всего в экспозиции международной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" примут участие свыше 510 компаний. Это том числе более 290 российских из 23 регионов РФ, более 190 — из Беларуси и более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран. Среди участников — ведущие промышленные предприятия.
"Самарская область обладает мощным научно-промышленным потенциалом, и мы заинтересованы в расширении партнерских связей с белорусскими компаниями для создания эффективных цепочек поставок и инновационных проектов. Совместные усилия позволят повысить производительность и ускорить внедрение передовых технологий, что выгодно отразится на экономике обоих регионов", — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Важным элементом "ИННОПРОМ. Беларусь" станет промышленный форум. В его центре — главная пленарная сессия "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего". В первый день выставку посетят представители Правительства РФ, Республики Беларусь и других государств-участников выставки.
Последние комментарии
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.