В Самаре подвели итоги проведения форума "Россия — спортивная держава"

Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава", который прошел в Самаре с 5 по 7 ноября, открывает новые возможности для развития отрасли, поддержки атлетов и их наставников.

В областном центре подвели итоги ключевого спортивно-делового события года. Участие в нем приняли более пяти тысяч человек, среди которых главы министерств, представители всероссийских спортивных федераций и организаций, руководители ведущих компаний, эксперты, аналитики из России и 58 стран и территорий мира.

По мнению министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской, на форуме поднимались ключевые вопросы, имеющие значение не только для развития спорта в субъектах России, но и на мировой арене. Напомним, дискуссии развернулись вокруг будущего детско-юношеского спорта, возвращения российских спортсменов на международную арену и международного сотрудничества, развития инфраструктуры, внедрения новейших технологий в спортивную отрасль.

"Это одни из главных тем, которые обсуждались на встрече с международными делегациями, представителями различных стран, руководителями общероссийских федераций как министром спорта РФ Михаилом Владимировичем Дегтяревым, так и губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым, — отметила министр спорта региона. — Я думаю, что форум задал новые векторы развитию спорта, его будущего. Тема пленарного заседания звучала как "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе". Думаю, что в этом девизе сказано все: и наше международное сотрудничество, и участие Самарской области и других регионов в продвижении спорта среди детей, и наши дети, как будущее спорта".

Деловая программа стала одной из самых насыщенных за всю историю проведения форума. В мероприятиях приняли участие 27 представителей зарубежных ведомств и организаций, более 60 министров спорта из регионов России, 76 глав общероссийских федераций и 46 олимпийских чемпионов. Было подписано более 100 соглашений о сотрудничестве.

Участие в работе форме принял президент России Владимир Путин. Это третья рабочая поездка Главы государства в Самарскую область за 2025 год. Российский лидер пообщался с юными спортсменами, осмотрел ФОК "Орбита" в региональной столице и провел заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Владимир Владимирович Путин на заседании Совета подчеркнул роль первого тренера в подготовке спортсменов, обратил внимание на уровень заработной платы и на условия поддержки тренеров. Была озвучена новая программа "Земский тренер", которая позволит привлекать специалистов в сельские территории, а также целый ряд важных решений. Это тоже результат работы форума", — считает Лидия Рогожинская.

Министр добавила, что доклады, которые прозвучали на заседании Совета были детально проработаны. Сбором предложений от федеральных органов власти, регионов, общероссийских федераций, спортсменов занималась рабочая группа, которую возглавлял губернатор Вячеслав Федорищев.

Отдельное внимание в ходе заседания Совета было уделено доступности спорта для детей и молодежи. Здесь следует отметить поручение Главы государства о проведении лицензирования частных организаций, предоставляющих услуги в сфере спорта и физкультуры. Такие объекты должны отвечать мерам безопасности, а тренеры — квалификационным требованиям. Кроме того, продолжится строительство современной инфраструктуры для занятий спортом. Так, например, в Самарской области до конца года будет введено в обще сложности 100 спортобъектов.

"Именно они являются самыми доступными для населения. Это очень удобная форма для малых сельских территорий. Мы построили и площадки ГТО, воркаута, площадки с искусственной травой, полимерным покрытием для различных занятий, — отметила Лидия Рогожинская. — Губернатор дал нам поручение проработать вопрос создания фиджитал центра на территории Самарской области как нового направления, которое дает и интеллектуальное развитие, и физическое. Мы этот вопрос тоже сейчас прорабатываем. Будем строить новые объекты и ремонтировать уже существующие. Поэтому на этом не останавливаемся, будем делать все, чтобы появлялись новые условия для жителей нашего региона, особенно для детей".

На сегодняшний день, Самарская область превышает среднее значение в целом по России по доле детей, вовлеченных в занятия физкультурой и спортом. На сегодняшний день она составляет 95,2%, в то время как среднее значение по стране 93,8%.

Чемпион мира, ведущий мастер-классов по пляжному теннису Николай Гурьев добавил, что как раз к форуму был открыт новый комплекс на базе "Тольятти теннис центр", где прошли мастер-классы по классическому, пляжному и малому теннису. "Очень много внимания как на форуме, так и в выступлениях высокопоставленных лиц уделялось именно развитию инфраструктуры. Мы можем иметь большое количество профессиональных спортсменов, можем воспитать и подготовить тренеров. Но если не будет базы, где можно реализовать все знания и навыки, дальнейшее развитие спорта невозможно", — считает он.

Важно отметить, что после заседания Совета губернатор Вячеслав Федорищев представил президенту Владимиру Путину первый в стране центр по адаптивному спорту. Он уже создан на площадке стадиона "Солидарность Самара Арена".

В нем представлено более 30 различных адаптивных дисциплин, что позволит привлекать большее количество лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к систематическому занятию адаптивной физической культурой и спортом.

В рамках форума работала выставочная экспозиция. На площадке форума были представлены 62 стенда, в том числе Самарской области. "Форум стал ключевым мероприятием для нашего региона, в рамках которого мы смогли похвалиться нашими достижениями, высокими результатами самарских спортсменов. Наш стенд посетило максимальное количество людей, потому что он привлекал своим содержанием и интерактивностью", — добавила Лидия Рогожинская.

Президент Федерации фиджитал спорта Самарской области Александр Бондаренко отметил, что спорт однозначно продолжит развиваться, в особенности — фиджитал. И в этом отношении наш регион может стать центром развития данного направления.

"Количество людей компетентных в сфере инновационных видов спорта в нашем регионе очень высокое. В стране Самарская область находится на первых строчках, — считает он. — Например, наши судьи работали на играх будущего в 2024 году, активно принимают участие во всевозможных международных и всероссийских соревнованиях. К примеру, в этом году у нас проходил этап чемпионата России по фиджитал спорту — отборочные по Приволжскому федеральному округу. В следующем году он также будет проходить в Самарской области, потому что был отмечен высокий уровень проведения".

Александр Бондаренко добавил, что в этом году пройдет Кубок губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов. По его мнению, подобные соревнования способствуют привлечению молодежи в спорт, в том числе в фиджитал.

"Хорошо, что у детей и молодежи есть возможность попробовать себя в этом направлении. Если не попробовать, никогда не будешь знать, получится или нет. У нас очень широкий научный потенциал вузов, ребята специальности получают по данным направлениям. Но у нас есть и спортсмены, которые от обратного идут. Имеют опыт спортивный и пробуют себя в компьютерных играх и приходят на фиджитал. Главное — пробовать", — отметила министр спорта Самарской области.

Ветеран СВО, тренер по гиревому спорту, ведущий мастер-классов детского фестиваля "Ты в спорте" Илья Бахтов отметил, что в дни форума и после его проведения число желающих заняться спортом значительно увеличилось. "В рамках форума мы проводили фестиваль "Ты в спорте". Если раньше многие родители с опаской относились к гиревому виду спорта, то после мастер-класса у них поменялось отношение. Очень много ребят записались в наши секции. И в этом смысле форум дал колоссальную возможность как для нас — тренеров, так и для жителей нашего региона. К нам пришло большое количество детей с горящими глазами и желанием заниматься спортом", — подчеркнул он.

Как отмечал президент России, Самара — один из самых красивых, самобытных городов Поволжья, знаменитый своими достижениями и традициями, в том числе спортивными. Многие атлеты, чьи имена вошли в летопись мирового спорта, — уроженцы самарской земли. Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" станет новой отправной точкой. "Проведение форуме в Самарской области — это положительный имидж нашего региона. Широкая деловая, спортивная, культурная программа — все это показало гостям нашей губернии красоту самарского края, богатую историю. Я думаю, что положительные отзывы этого мероприятия в целом значительно повлияют на развитие спорта в Самарской области в дальнейшем", — резюмировала Лидия Рогожинская.