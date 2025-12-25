В Самаре построят новый бассейн

Стали известны подробности планов по реконструкции стадиона "Чайка" в Самаре. Информация содержится перечне инвестпроектов, который опубликовала городская администрация.

Стадион "Чайка" находится в поселке Управленческом, на ул. Сергея Лазо, 23а. Его реконструкцию мэр Самары Иван Носков анонсировал еще в мае 2025 года, пообещав сохранить спортивный статус объекта.

В документе указано, что необходимы реконструкция стадиона с устройством футбольного поля, трибунами, легкоатлетическими дорожками, секторами для прыжков в длину и высоту, толкания ядра, административно-бытовым зданием, КПП и хозяйственным блоком. Также планируется строительство здания ФОК с бассейном. Причем проектно-сметная документация уже разработана.

Срок реализации проекта оценивается в 4 года. Финансирование пока предусмотрено толко из бюджета — всего 650 тысяч рублей. Ведется поиск инвестора.