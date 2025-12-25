В Самаре построят новый бассейн

Стали известны подробности планов по реконструкции стадиона "Чайка" в Самаре. Информация содержится перечне инвестпроектов, который опубликовала городская администрация.
Стадион "Чайка" находится в поселке Управленческом, на ул. Сергея Лазо, 23а. Его реконструкцию мэр Самары Иван Носков анонсировал еще в мае 2025 года, пообещав сохранить спортивный статус объекта.
В документе указано, что необходимы реконструкция стадиона с устройством футбольного поля, трибунами, легкоатлетическими дорожками, секторами для прыжков в длину и высоту, толкания ядра, административно-бытовым зданием, КПП и хозяйственным блоком. Также планируется строительство здания ФОК с бассейном. Причем проектно-сметная документация уже разработана.
Срок реализации проекта оценивается в 4 года. Финансирование пока предусмотрено толко из бюджета — всего 650 тысяч рублей. Ведется поиск инвестора.
Последние комментарии
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.