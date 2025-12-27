В Самаре планируют построить центр гимнастики и теннисный комплекс

Мэрия Самары запланировала возведение новых спортивных объектов. Информация об этом содержится в актуализированном перечне инвестиционных проектов.

Один из пунктов - строительство центра гимнастики. Срок реализации проекта оценивается в 4 года. Сейчас производится поиск инвестора.

"Софинансирование возможно в рамках госпрограммы РФ "Развитие физкультуры и спорта", - указано в документе.

Также планируется создание многофункционального спортивного комплекса с разными видами тенниса. Срок реализации - до 2030 года. Ведется поиск земельного участка. Объем инвестиции оценили в 300 млн рублей.

Еще один проект предусматривает строительство надувного ангара под паддел-теннис. Ведется поиск земельного участка площадью не менее 7000 кв. метров. Объем инвестиций оценивается в 258 млн рублей.