В Самаре планируют построить центр гимнастики и теннисный комплекс

Мэрия Самары запланировала возведение новых спортивных объектов. Информация об этом содержится в актуализированном перечне инвестиционных проектов.
Один из пунктов - строительство центра гимнастики. Срок реализации проекта оценивается в 4 года. Сейчас производится поиск инвестора.
"Софинансирование возможно в рамках госпрограммы РФ "Развитие физкультуры и спорта", - указано в документе.
Также планируется создание многофункционального спортивного комплекса с разными видами тенниса. Срок реализации - до 2030 года. Ведется поиск земельного участка. Объем инвестиции оценили в 300 млн рублей.
Еще один проект предусматривает строительство надувного ангара под паддел-теннис. Ведется поиск земельного участка площадью не менее 7000 кв. метров. Объем инвестиций оценивается в 258 млн рублей.
