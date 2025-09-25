Малый бизнес и крупные компании обсудили сотрудничество на форуме "Промышленный салон"

В среду, 24 сентября, на площадке форума "Промышленный салон" в выставочном центре "Экспо-Волга" состоялась ярмарка промышленной кооперации. Цель таких мероприятий — формирование устойчивых цепочек кооперационных связей между малым бизнесом и крупными предприятиями региона. Участниками стали 40 субъектов МСП.
Ярмарки кооперации проводятся областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным промпредприятиям — найти надежных поставщиков из числа местных компаний. Мы видим, что это очень востребованный инструмент поддержки — только в 2024 году участниками таких ярмарок стали более 300 субъектов МСП", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В рамках деловой программы представители крупных компаний Самарской области, среди которых АО "Строммашина-Щит", Завод им. Тарасова, ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Металлист-Самара", АО "Авиакор-авиационный завод" рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции.
"Взаимодействие с малым и средним бизнесом в деятельности нашего предприятия занимает очень важную роль. Это позволяет нам работать с достаточно гибкими, небольшими компаниями, оперативно решать наши вопросы. Мы большую долю закупок, услуг, товаров уже осуществляем у малого и среднего бизнеса. Более четверти наших закупок — это закупки у МСП. За прошедший год более, чем на 60% вырос объем закупок у малого и среднего бизнеса. Мы растем, растем вместе", — акцентировал Павел Бехер, заместитель управляющего директора, директор по цифровой трансформации ПАО "ОДК-Кузнецов".
В рамках мероприятия участники также смогли пообщаться в формате В2В. Предприятия-заказчики и компании-поставщики в неформальной обстановке смогли обменяться мнениями, расширить круг деловых контактов, провести предварительные переговоры.
"Мы неоднократно участвовали в ярмарках сбыта и знакомились с нашими крупными предприятиями. Достаточно плодотворная работа после ярмарки происходит. Мы погружаемся в потребности крупных предприятий, понимаем, чем можем быть им полезны и каким образом с ними работать. Несколько заводов заинтересовалось нашим оборудованием, кому-то были предоставлены образцы, пробные партии. Очень хорошая инициатива, очень правильная, нужная. Малый бизнес всегда очень рад общению с крупными заказчиками", — рассказал директор компании "Квантум" Александр Копцев.
Анонсы всех предстоящих мероприятий, включая ярмарки поставщиков, размещаются на сайте mybiz63.ru. Там же можно получить информацию о доступных инструментах поддержки для начинающих и действующих предпринимателей региона.
Последние комментарии
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.