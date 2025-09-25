16+
Сюжеты:
Машиностроение Экономика и бизнес

Малый бизнес и крупные компании обсудили сотрудничество на форуме "Промышленный салон"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
В среду, 24 сентября, на площадке форума "Промышленный салон" в выставочном центре "Экспо-Волга" состоялась ярмарка промышленной кооперации. Цель таких мероприятий — формирование устойчивых цепочек кооперационных связей между малым бизнесом и крупными предприятиями региона. Участниками стали 40 субъектов МСП.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Ярмарки кооперации проводятся областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным промпредприятиям — найти надежных поставщиков из числа местных компаний. Мы видим, что это очень востребованный инструмент поддержки — только в 2024 году участниками таких ярмарок стали более 300 субъектов МСП", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В рамках деловой программы представители крупных компаний Самарской области, среди которых АО "Строммашина-Щит", Завод им. Тарасова, ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Металлист-Самара", АО "Авиакор-авиационный завод" рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции.

"Взаимодействие с малым и средним бизнесом в деятельности нашего предприятия занимает очень важную роль. Это позволяет нам работать с достаточно гибкими, небольшими компаниями, оперативно решать наши вопросы. Мы большую долю закупок, услуг, товаров уже осуществляем у малого и среднего бизнеса. Более четверти наших закупок — это закупки у МСП. За прошедший год более, чем на 60% вырос объем закупок у малого и среднего бизнеса. Мы растем, растем вместе", — акцентировал Павел Бехер, заместитель управляющего директора, директор по цифровой трансформации ПАО "ОДК-Кузнецов".

В рамках мероприятия участники также смогли пообщаться в формате В2В. Предприятия-заказчики и компании-поставщики в неформальной обстановке смогли обменяться мнениями, расширить круг деловых контактов, провести предварительные переговоры.

"Мы неоднократно участвовали в ярмарках сбыта и знакомились с нашими крупными предприятиями. Достаточно плодотворная работа после ярмарки происходит. Мы погружаемся в потребности крупных предприятий, понимаем, чем можем быть им полезны и каким образом с ними работать. Несколько заводов заинтересовалось нашим оборудованием, кому-то были предоставлены образцы, пробные партии. Очень хорошая инициатива, очень правильная, нужная. Малый бизнес всегда очень рад общению с крупными заказчиками", — рассказал директор компании "Квантум" Александр Копцев.

Анонсы всех предстоящих мероприятий, включая ярмарки поставщиков, размещаются на сайте mybiz63.ru. Там же можно получить информацию о доступных инструментах поддержки для начинающих и действующих предпринимателей региона.

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

