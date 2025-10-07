16+
Машиностроение Экономика и бизнес

На ОДК-Кузнецов разработали новый российский двигатель для транспортировки газа

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новейший газотурбинный двигатель НК-36СТ-32 мощностью 32 МВт для транспортировки газа по магистральным трубопроводам разработан и произведен на самарском предприятии ОДК-Кузнецов, сообщает пресс-служба завода. Он был создан на базе серийного двигателя НК-36СТ-25 мощностью 25 МВт с применением современных технологий и решений. Конструктивная преемственность с базовым двигателем НК-36СТ-25 позволит минимизировать затраты на модернизацию существующих компрессорных станций.

Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Новая разработка имеет увеличенную мощность и высокий КПД — 38%. По этим характеристикам она превосходит все российские газотурбинные двигатели для транспортировки газа по магистральным газопроводам. Кроме того, новый двигатель имеет сниженный расход топлива на единицу мощности — не менее 6%, а также высокий назначенный ресурс — 120 тыс. часов. Важным преимуществом НК-36СТ-32 является экологичность: двигатель оснащен малоэмиссионной камерой сгорания (МЭКС). Ее применение обеспечивает соответствие нового двигателя всем экологическим стандартам.

"Опытный образец нового двигателя НК-36СТ-32 в сентябре 2025 г. успешно прошел первый этап комплексных заводских испытаний. На них двигатель вышел на номинальную мощность 32 МВт и подтвердил заявленные технические характеристики", — отметил генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России" Александр Грачев.

Уже сейчас конструкторы ОДК-Кузнецов разрабатывают модификацию НК-36СТ-32 для южных регионов России. Она будет способна работать в экстремальных условиях — при температуре более 40 градусов Цельсия и в высокогорье.

Новинку представят широкой публике на выставке "Газпром — территория технологического лидерства", которая пройдет в рамках XIV Петербургского международного газового форума в Санкт-Петербурге с 7 по 10 октября.

