16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания "Транспорт Будущего" провела на предприятии День экологии Самарский "Авиа-Профит" представил судно на воздушной подушке "Ветер" "Северсталь" на "Металл-Экспо"2025": новые форматы партнерства, технологии и продуктовые решения "Северсталь" и фотохудожник Андреа Беллузо представляют уникальный арт‑проект "Знакомьтесь, Сталь!" Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос

Машиностроение Экономика и бизнес

Самарский "Авиа-Профит" представил судно на воздушной подушке "Ветер"

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское АО "Авиа-Профит" представило универсального судно на воздушной подушке СВП-800М "Ветер" собственного производства. Об этом сообщает региональный минпром.

Фото: министерство промышленности СО

Судно ориентировано на эксплуатацию в периоды межсезонья, когда переправы через Волгу традиционно ограничены, и открывает возможности для круглогодичных пассажирских и грузовых перевозок. Кроме того, судно может применяться в надзорных и аварийно-спасательных службах, отмечают в ведомстве.

Отмечается, что СВП-800М успешно прошло все необходимые испытания.

"По основным параметрам — маневренности, адаптации к сложным климатическим условиям и энергоэффективности — судно не уступает зарубежным аналогам и по ряду показателей превосходит их. Вес — около двух тонн, запас хода — до 500 километров, скорость — до 70км/ч по воде и до 90 по льду", — комментирует директор "Авиа-Профита" Сергей Тюличкин.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что этот проект может решить задачу, поставленную  губернатором Вячеславом Федорищевым, в части повышения эффективности грузопассажирских перевозок и заполнения важной рыночной ниши отечественной техникой.

"Мы задумываемся о том, чтобы обновлять наш флот техникой, которая производится на самарской земле, — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Артур Абдрашитов. — И крайне важно, что наряду с производством в регионе появляется сервис по обслуживанию всех типов судов на воздушной подушке, которые находятся в парке Самарского речного пассажирского предприятия".

АО "Авиа-Профит" было создано в 2023 году. Компания зарегистрирована по адресу: Самара, ул. Земеца, 32, стр. 122. Специализируется на строительстве кораблей, судов и плавучих конструкций. Баланс общества составляет 58,6 млн руб., выручка по итогам 2024 г. - 28,7 млн руб., убыток - 4,6 млн рублей.

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30