Самарский "Авиа-Профит" представил судно на воздушной подушке "Ветер"

Самарское АО "Авиа-Профит" представило универсального судно на воздушной подушке СВП-800М "Ветер" собственного производства. Об этом сообщает региональный минпром.

Судно ориентировано на эксплуатацию в периоды межсезонья, когда переправы через Волгу традиционно ограничены, и открывает возможности для круглогодичных пассажирских и грузовых перевозок. Кроме того, судно может применяться в надзорных и аварийно-спасательных службах, отмечают в ведомстве.

Отмечается, что СВП-800М успешно прошло все необходимые испытания.

"По основным параметрам — маневренности, адаптации к сложным климатическим условиям и энергоэффективности — судно не уступает зарубежным аналогам и по ряду показателей превосходит их. Вес — около двух тонн, запас хода — до 500 километров, скорость — до 70км/ч по воде и до 90 по льду", — комментирует директор "Авиа-Профита" Сергей Тюличкин.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что этот проект может решить задачу, поставленную губернатором Вячеславом Федорищевым, в части повышения эффективности грузопассажирских перевозок и заполнения важной рыночной ниши отечественной техникой.

"Мы задумываемся о том, чтобы обновлять наш флот техникой, которая производится на самарской земле, — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Артур Абдрашитов. — И крайне важно, что наряду с производством в регионе появляется сервис по обслуживанию всех типов судов на воздушной подушке, которые находятся в парке Самарского речного пассажирского предприятия".