16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания "Транспорт Будущего" провела на предприятии День экологии Самарский "Авиа-Профит" представил судно на воздушной подушке "Ветер" "Северсталь" на "Металл-Экспо"2025": новые форматы партнерства, технологии и продуктовые решения "Северсталь" и фотохудожник Андреа Беллузо представляют уникальный арт‑проект "Знакомьтесь, Сталь!" Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос

Машиностроение Экономика и бизнес

Самарский завод "Энергия" стал финалистом конкурса "Достояние губернии"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский завод "Энергия" вошел в число финалистов регионального конкурса компаний "Достояние губернии" в номинации "Промышленность". Торжественная церемония награждения состоялась 18 ноября в театре "СамАрт".

Фото: Самарский завод "Энергия"

Конкурс "Достояние губернии", который проводится уже девятый год подряд для поощрения компаний, вносящих значительный вклад в развитие региона. В 2023 г. на соискание награды было подано 282 заявки в 11 номинациях. Победителей определил независимый экспертный совет, в состав которого вошли федеральные эксперты, представители Общественной палаты, профильных министерств региона, Торгово-промышленной палаты Самарской области и Медиаагентства "Самара 450".

Для Самарского завода "Энергия" это участие в конкурсе стало дебютным и сразу же увенчалось выходом в финал.

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева участников конкурса поздравил вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов. Он подчеркнул, что бренд Самарской области обладает большим потенциалом для его дальнейшего продвижения за пределами региона.

Успех Самарского завода "Энергия" отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. "Мы гордимся достижениями Самарского завода "Энергия", который заслуженно вышел в финал конкурса. Победа — это закономерность и пример высокого профессионализма и инновационного развития предприятия, которым гордится вся губерния", — подчеркнул он.

ООО "Самарский Завод Энергия" является производителем энергетического, сварочного и промышленного оборудования. Предприятие оснащено современным высокоточным промышленным оборудованием, включая станки с ЧПУ для автоматизированного раскроя и гибки листового металла, профессиональное сварочное оборудование, окрасочную камеру с габаритами 15×6×6 м и линию порошковой окраски.

Ярким примером производственных возможностей завода является успешное выполнение в ноябре этого года крупного заказа по производству шести дизельных электростанций модели АД200-Т400 мощностью по 200 кВт каждая для одной из ведущих в России компаний в сфере строительства магистральных трубопроводов и обустройства нефтегазовых месторождений.

В 2023 г. завод также стал участником федерального проекта "Производительность труда" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика". Программа направлена на повышение устойчивости и эффективности промышленных предприятий за счет внедрения современных управленческих практик, оптимизации процессов и развития кадрового потенциала.

"Участие в программе "Производительность труда" открывает новые возможности для роста предприятия. Выход в финал конкурса "Достояние губернии" — это признание нашей работы и мощный стимул для дальнейшего развития. Мы благодарны экспертам за высокую оценку и намерены и дальше вносить вклад в экономику Самарской области", — прокомментировал директор ООО "Самарский завод Энергия" Антон Певицын.

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30