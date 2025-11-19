Самарский завод "Энергия" стал финалистом конкурса "Достояние губернии"

Самарский завод "Энергия" вошел в число финалистов регионального конкурса компаний "Достояние губернии" в номинации "Промышленность". Торжественная церемония награждения состоялась 18 ноября в театре "СамАрт".

Конкурс "Достояние губернии", который проводится уже девятый год подряд для поощрения компаний, вносящих значительный вклад в развитие региона. В 2023 г. на соискание награды было подано 282 заявки в 11 номинациях. Победителей определил независимый экспертный совет, в состав которого вошли федеральные эксперты, представители Общественной палаты, профильных министерств региона, Торгово-промышленной палаты Самарской области и Медиаагентства "Самара 450".

Для Самарского завода "Энергия" это участие в конкурсе стало дебютным и сразу же увенчалось выходом в финал.

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева участников конкурса поздравил вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов. Он подчеркнул, что бренд Самарской области обладает большим потенциалом для его дальнейшего продвижения за пределами региона.

Успех Самарского завода "Энергия" отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. "Мы гордимся достижениями Самарского завода "Энергия", который заслуженно вышел в финал конкурса. Победа — это закономерность и пример высокого профессионализма и инновационного развития предприятия, которым гордится вся губерния", — подчеркнул он.

ООО "Самарский Завод Энергия" является производителем энергетического, сварочного и промышленного оборудования. Предприятие оснащено современным высокоточным промышленным оборудованием, включая станки с ЧПУ для автоматизированного раскроя и гибки листового металла, профессиональное сварочное оборудование, окрасочную камеру с габаритами 15×6×6 м и линию порошковой окраски.

Ярким примером производственных возможностей завода является успешное выполнение в ноябре этого года крупного заказа по производству шести дизельных электростанций модели АД200-Т400 мощностью по 200 кВт каждая для одной из ведущих в России компаний в сфере строительства магистральных трубопроводов и обустройства нефтегазовых месторождений.

В 2023 г. завод также стал участником федерального проекта "Производительность труда" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика". Программа направлена на повышение устойчивости и эффективности промышленных предприятий за счет внедрения современных управленческих практик, оптимизации процессов и развития кадрового потенциала.

"Участие в программе "Производительность труда" открывает новые возможности для роста предприятия. Выход в финал конкурса "Достояние губернии" — это признание нашей работы и мощный стимул для дальнейшего развития. Мы благодарны экспертам за высокую оценку и намерены и дальше вносить вклад в экономику Самарской области", — прокомментировал директор ООО "Самарский завод Энергия" Антон Певицын.