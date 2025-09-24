В Самаре открылась 23-я международная выставка "Промышленный салон"

В среду, 24 сентября, в выставочном комплексе "Экспо-Волга" состоялось торжественное открытие 23-й Международной специализированной выставки "Промышленный салон". Мероприятие подтвердило свой статус ключевой отраслевой площадки, объединяющей лидеров промышленности, представителей власти и науки для демонстрации достижений и обсуждения векторов развития.

Выставка организована при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области, региональной Торгово-промышленной палаты, Союза работодателей, бизнес-сообщества "Топ-менеджер. Волга" и Самарского отделения "ОПОРА РОССИИ". Научную поддержку выставки оказал "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева". Научным партнером выступил Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился генеральный директор выставочного центра Андрей Левитан. "Уже 23 года "Промышленный салон" собирает специалистов и лидеров отрасли. Самарская область, как ведущий промышленный регион, уделяет особое внимание развитию и модернизации. Выставка предоставляет уникальную площадку для демонстрации передовых технологий, обмена опытом и установления деловых контактов, что способствует укреплению промышленного потенциала и инновационному развитию региона", — отметил он.

Центральным событием дня стала пленарная сессия, посвященная развитию машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей Самарской области. "Мы сделали дискуссию максимально практичной. Здесь представлены живые кейсы — реальные истории предприятий, которые благодаря государственной поддержке удвоили обороты, открыли новые рынки и повысили производительность. Обсуждаются конкретные инструменты роста — от льготных займов и программ подготовки кадров до оффсетов и кластеров", — отметила модератор сессии, директор бизнес-сообщества "Топ-менеджер. Создающий будущее" Наталия Медведева.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность реализации национальных проектов технологического лидерства, поэтому эти темы легли в основу насыщенной деловой программы выставки.

В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства. Среди участников — ведущие предприятия региона, такие как АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "АвтоВАЗ", ПАО "ОДК-Кузнецов", авиационный завод "Авиакор", АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара", а также делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и зарубежные эксперты из Индии.

Деловая программа "Промышленного салона" включает несколько ключевых треков и мероприятий. В рамках "Промышленной кооперации и сбыта" проходит ярмарка для развития совместных проектов и расширения поставок, а также дискуссия по промышленному маркетингу и эффективным стратегиям продвижения.

Трек "Технологическое лидерство" демонстрирует передовые решения для повышения качества и эффективности производства. Кроме того, запланированы круглый стол по сотрудничеству со странами ШОС и панельные дискуссии, посвященные мерам государственной поддержки промышленности и кадровым вопросам.

"В условиях текущих вызовов наша ключевая задача — максимально эффективно использовать потенциал региона для создания конкурентоспособной промышленности. Сегодня в России созданы все необходимые условия для реализации высокотехнологичных проектов. Выставка "Промышленный салон" наглядно демонстрирует эти возможности и способствует развитию тесного взаимодействия между бизнесом, наукой и властью", — отметили министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.