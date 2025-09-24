16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре открылась 23-я международная выставка "Промышленный салон" "Экипаж" орбитальной лаборатории "Бион-М" № 2 вернулся на Землю "ОДК-Кузнецов" возглавил Олег Выдумлев Совладелец "Озон Фармацевтики" вышел из компании по производству самолетов-амфибий Стартовало серийное производство отечественного банкомата НОБЭКС с высокой степенью локализации

Машиностроение Экономика и бизнес

В Самаре открылась 23-я международная выставка "Промышленный салон"

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 24 сентября, в выставочном комплексе "Экспо-Волга" состоялось торжественное открытие 23-й Международной специализированной выставки "Промышленный салон". Мероприятие подтвердило свой статус ключевой отраслевой площадки, объединяющей лидеров промышленности, представителей власти и науки для демонстрации достижений и обсуждения векторов развития.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Выставка организована при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области, региональной Торгово-промышленной палаты, Союза работодателей, бизнес-сообщества "Топ-менеджер. Волга" и Самарского отделения "ОПОРА РОССИИ". Научную поддержку выставки оказал "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева". Научным партнером выступил Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился генеральный директор выставочного центра Андрей Левитан. "Уже 23 года "Промышленный салон" собирает специалистов и лидеров отрасли. Самарская область, как ведущий промышленный регион, уделяет особое внимание развитию и модернизации. Выставка предоставляет уникальную площадку для демонстрации передовых технологий, обмена опытом и установления деловых контактов, что способствует укреплению промышленного потенциала и инновационному развитию региона", — отметил он.

Центральным событием дня стала пленарная сессия, посвященная развитию машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей Самарской области. "Мы сделали дискуссию максимально практичной. Здесь представлены живые кейсы — реальные истории предприятий, которые благодаря государственной поддержке удвоили обороты, открыли новые рынки и повысили производительность. Обсуждаются конкретные инструменты роста — от льготных займов и программ подготовки кадров до оффсетов и кластеров", — отметила модератор сессии, директор бизнес-сообщества "Топ-менеджер. Создающий будущее" Наталия Медведева.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность реализации национальных проектов технологического лидерства, поэтому эти темы легли в основу насыщенной деловой программы выставки.

В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства. Среди участников — ведущие предприятия региона, такие как АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "АвтоВАЗ", ПАО "ОДК-Кузнецов", авиационный завод "Авиакор", АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара", а также делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и зарубежные эксперты из Индии.

Деловая программа "Промышленного салона" включает несколько ключевых треков и мероприятий. В рамках "Промышленной кооперации и сбыта" проходит ярмарка для развития совместных проектов и расширения поставок, а также дискуссия по промышленному маркетингу и эффективным стратегиям продвижения.

Трек "Технологическое лидерство" демонстрирует передовые решения для повышения качества и эффективности производства. Кроме того, запланированы круглый стол по сотрудничеству со странами ШОС и панельные дискуссии, посвященные мерам государственной поддержки промышленности и кадровым вопросам.

"В условиях текущих вызовов наша ключевая задача — максимально эффективно использовать потенциал региона для создания конкурентоспособной промышленности. Сегодня в России созданы все необходимые условия для реализации высокотехнологичных проектов. Выставка "Промышленный салон" наглядно демонстрирует эти возможности и способствует развитию тесного взаимодействия между бизнесом, наукой и властью", — отметили министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Выставка будет работать до 26 сентября по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23А, выставочный комплекс "Экспо-Волга".

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5