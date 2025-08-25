В последний выходной день лета в Тольятти пройдет "Улётный фестиваль"

Уже через неделю, 30 августа, набережная Автозаводского района превратится в площадку будущего. Ежегодный "Улётный фестиваль" Транспорта Будущего соберёт всех, кто мечтает о небе.
В программе фестиваля:
- Завораживающее шоу воздушных змеев и мастер-класс, где каждый сможет создать своего собственного.
- Удивительная выставка дронов — самых современных и технологичных.
- Возможность почувствовать себя пилотом и совершить виртуальный полет на симуляторе полетов.
- Множество игр, конкурсов и развлечений для всей семьи.
Можно прийти 30 августа с 15:00 до 21:00 на набережную Автозаводского района и развлечься всей семьей, вход свободный.
