В последний выходной день лета в Тольятти пройдет "Улётный фестиваль"

Уже через неделю, 30 августа, набережная Автозаводского района превратится в площадку будущего. Ежегодный "Улётный фестиваль" Транспорта Будущего соберёт всех, кто мечтает о небе.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"