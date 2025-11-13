На Обводном шоссе в Тольятти насмерть разбился автомобилист

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 13 ноября, в 17:50 на Обводном шоссе в Тольятти насмерть разбился водитель Lada Granta, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области