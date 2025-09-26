Клиенты Т2 могут открыть карты VISA и Mastercard банков СНГ в приложении оператора

T2, российский оператор мобильной связи, и сервис GLOBALBANKACCOUNTS предлагают открыть международные карты VISA и Mastercard банков СНГ в мобильном приложении. Для оформления карты нужна отсканированная копия загранпаспорта, а пополнение доступно с любой карты МИР. Новая возможность дает клиентам Т2 финансовую свободу в путешествиях по миру и для онлайн-покупок за рубежом.
Т2 стала партнером сервиса GLOBALBANKACCOUNTS, позволяющего оформить международные карты. Компании предлагают клиентам Т2 уникальную возможность — открыть виртуальную или физическую международную карту от банков СНГ. Оформление доступно в приложении оператора в разделе "Финсервисы", карта будет действительна в течение года.
Комплект документов для открытия зависит от подобранного банка. Для некоторых потребуется только отсканированная копия заграничного паспорта. Пополнение доступно с любой карты МИР, после чего рубли конвертируются в доллары или евро на выбор пользователя, также доступна привязка к Google Pay.
Срок оформления карты составляет от одного рабочего дня. С картой иностранного банка клиент сможет легко оплачивать покупки в магазинах и ресторанах, бронировать отели, снимать наличные за границей. После оформления карты пользователю необходимо уведомить ФНС об открытии счета в заграничном банке.
