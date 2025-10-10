16+
Самарцы оказались главными поклонниками винтажных телефонов в ПФО

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жители Самарской области не готовы попрощаться с культовыми телефонами нулевых годов и продолжают использовать их в качестве основного средства связи. Регион занял первое место в Приволжье по числу пользователей классической мобильной техники. В тройку лидеров также вошли Нижегородская и Саратовская области, показали результаты исследования аналитиков МегаФона, основанного на обезличенных данных абонентов.

Среди пользователей ретротелефонов в Самарской области лидирует аудитория старше 66 лет (22% от общего числа владельцев). За ними следуют абоненты 56-65 лет (21%), а замыкают тройку 46‑55‑летние пользователи (20%). Примечательно, что среди любителей классических телефонов мужчин в 1,5 раза больше, чем женщин.

В топ-5 самых популярных раритетных устройств в области вошли:

1. Nokia 6300 — элегантный кнопочный телефон 2007 года выпуска с камерой и цветным дисплеем;

2. Nokia 1100 — легендарный аппарат 2003 года выпуска, установивший рекорд по продажам;

3. Nokia 3310 — культовый телефон 2000 года, известный своей непревзойдённой надёжностью;

4. Samsung Galaxy S2 — преемник культового устройства, открывшего знаменитую линейку, дебютировал уже в 2011 году с улучшенными характеристиками;

5. iPhone 3G — iPhone второго поколения был выпущен в 2008 году. Стал первой моделью в линейке, официально появившейся на российском рынке.

Несмотря на возраст, эти гаджеты по-прежнему находят своих преданных пользователей в Самарской области.

"Работа как современных устройств, так и проверенных временем моделей телефонов требует качественной инфраструктуры связи. За текущий год наша команда расширила зону покрытия и ускорила действующее оборудование в разных уголках Самарской области. Новые базовые станции появились не только в крупных городах — Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Чапаевске, но и в небольших населённых пунктах Красноярского, Клявлинского и Волжского районов. В общей сложности мы построили и модернизировали около 200 объектов связи", — сообщает Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

