16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области завершается ремонт популярных туристических маршрутов Новый дублер Московского шоссе построит компания депутата губернской думы В Богатовском районе завершают асфальтирование дороги до районного центра В Красноармейском районе по нацпроекту отремонтирована единственная дорога к двум поселкам В Самарской области благоустраивают пути к малой родине Героев Советского Союза

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области завершается ремонт популярных туристических маршрутов

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В преддверии всемирного дня туризма в Самарской области завершается масштабный ремонт дорог к популярным туристическим объектам Самарской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В 2025 году по нацпроекту приведут к нормативу более 40 км дорог, ведущих к уникальным природным памятникам, заповедным зонам и объектам культурного наследия.

Ключевые "туристические" объекты нацпроекта:

1. Подъезд к Муранскому бору и турбазам Шигонского района (автодорога "Сызрань — Шигоны — Волжский Утес — турбаза "Солнечный Мыс")

На участке длиной 1,8 км, ведущему к реликтовому Муранскому бору и базам отдыха, завершается капитальный ремонт. В границах села Муранка обустраивается полноценная инфраструктура для безопасности: тротуары, освещение, пешеходные переходы с "лежачими полицейскими" и ограждения. Также ремонтируются водопропускные трубы. Работы планируется сдать до конца октября 2025 года.

2. Дорога к культурному наследию Богатовского района (автодорога Богатое — "Самара — Оренбург")

Этот маршрут обеспечивает доступ к историческим объектам села Богатое: водяной мельнице, старинным заводам, Никольскому монастырю и уникальной водонапорной башне XIX века. На участке почти 10 км завершается укладка верхнего слоя асфальта. Параллельно ведутся работы по ремонту моста через реку Самару, установке барьерных ограждений, новых знаков и нанесению дорожной разметки. Все работы будут завершены в текущем дорожном сезоне.

"Ремонт дороги в Богатовском районе значительно повысит комфорт и безопасность для туристов. Это позволит увеличить поток гостей на наши ключевые события: фестиваль пляжного спорта "Золотые пески" и турнир по футболу на снегу "Зимний мяч". Улучшенная дорога также обеспечит беспрепятственный доступ паломникам к Никольскому монастырю и фестивалю "Удел Богородицы", что послужит развитию событийного туризма и укреплению местной экономики", — отметила куратор туристического направления администрации Богатовского района Евгения Харитонова.

3. Обновленные подъезды к самарской набережной

В Самаре по нацпроекту отремонтированы 3 улицы, ведущие к набережной Волги — Некрасовская, Маяковского и Льва Толстого. На участках общей протяженностью 4,9 км заменено дорожное полотно, отремонтированы люки и нанесена разметка. Обновленные улицы обеспечат комфортный подъезд к зоне, где проходят массовые праздники, спортивные соревнования и работают пляжи.
Всемирный день туризма отмечается в России 27 сентября. Самарская область занимает одно из ведущих мест среди туристических регионов. Повышение туристической привлекательности региона является одной из приоритетных задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Качественные дороги — важный фактор для развития туризма. Их обновление способствует созданию позитивного имиджа Самарской области, увеличению турпотока и развитию сопутствующей инфраструктуры.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5