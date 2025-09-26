В Самарской области завершается ремонт популярных туристических маршрутов

В преддверии всемирного дня туризма в Самарской области завершается масштабный ремонт дорог к популярным туристическим объектам Самарской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В 2025 году по нацпроекту приведут к нормативу более 40 км дорог, ведущих к уникальным природным памятникам, заповедным зонам и объектам культурного наследия.

Ключевые "туристические" объекты нацпроекта:

1. Подъезд к Муранскому бору и турбазам Шигонского района (автодорога "Сызрань — Шигоны — Волжский Утес — турбаза "Солнечный Мыс")

На участке длиной 1,8 км, ведущему к реликтовому Муранскому бору и базам отдыха, завершается капитальный ремонт. В границах села Муранка обустраивается полноценная инфраструктура для безопасности: тротуары, освещение, пешеходные переходы с "лежачими полицейскими" и ограждения. Также ремонтируются водопропускные трубы. Работы планируется сдать до конца октября 2025 года.

2. Дорога к культурному наследию Богатовского района (автодорога Богатое — "Самара — Оренбург")

Этот маршрут обеспечивает доступ к историческим объектам села Богатое: водяной мельнице, старинным заводам, Никольскому монастырю и уникальной водонапорной башне XIX века. На участке почти 10 км завершается укладка верхнего слоя асфальта. Параллельно ведутся работы по ремонту моста через реку Самару, установке барьерных ограждений, новых знаков и нанесению дорожной разметки. Все работы будут завершены в текущем дорожном сезоне.

"Ремонт дороги в Богатовском районе значительно повысит комфорт и безопасность для туристов. Это позволит увеличить поток гостей на наши ключевые события: фестиваль пляжного спорта "Золотые пески" и турнир по футболу на снегу "Зимний мяч". Улучшенная дорога также обеспечит беспрепятственный доступ паломникам к Никольскому монастырю и фестивалю "Удел Богородицы", что послужит развитию событийного туризма и укреплению местной экономики", — отметила куратор туристического направления администрации Богатовского района Евгения Харитонова.

3. Обновленные подъезды к самарской набережной

В Самаре по нацпроекту отремонтированы 3 улицы, ведущие к набережной Волги — Некрасовская, Маяковского и Льва Толстого. На участках общей протяженностью 4,9 км заменено дорожное полотно, отремонтированы люки и нанесена разметка. Обновленные улицы обеспечат комфортный подъезд к зоне, где проходят массовые праздники, спортивные соревнования и работают пляжи.

Всемирный день туризма отмечается в России 27 сентября. Самарская область занимает одно из ведущих мест среди туристических регионов. Повышение туристической привлекательности региона является одной из приоритетных задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Качественные дороги — важный фактор для развития туризма. Их обновление способствует созданию позитивного имиджа Самарской области, увеличению турпотока и развитию сопутствующей инфраструктуры.