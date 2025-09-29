Тольяттинский завод планирует запустить серийное производство инвалидных кресел отечественной разработки

Тольяттинский завод "ДСК-Штамп" (входит в "ДСК Групп") прорабатывает возможность организации серийного выпуска инвалидных кресел собственной разработки. Решение о переводе социально значимого проекта на поток следует после успешного создания и испытания первого рабочего образца, изготовленного по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Во время посещения Обители Милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского глава региона узнал о сложностях с приобретением импортных кресел и отсутствии достойных российских аналогов. По поручению губернатора министерство промышленности и торговли Самарской области нашло завод, который согласился изготовить кресло с необходимыми параметрами. Исполнителем было выбрано АО "ДСК-Штамп".

Спустя 9 месяцев специалисты завода не просто скопировали зарубежный образец, а создали усовершенствованную конструкцию. Первый прототип был передан в Обитель Милосердия для тестирования.

"Раньше мы не могли пересаживать людей без усилий. В новом кресле ручка опускается, что облегчает пересадку, а спинка откладывается практически горизонтально — это незаменимая функция", — отметила заместитель главной сестры Светлана Биктяшева.

Кресло оснащено функциями подъема и опускания для удобной транспортировки человека на поверхности разной высоты. "Спинка раскладывается почти полностью — до угла 160 градусов, обеспечивая лежачее положение. Также по просьбе заказчика мы сохранили колесную базу от импортного образца, что повысило удобство и мобильность кресла", — говорит исполнительный директор завода "ДСК-Штамп" Денис Кулько.

"В этом проекте речь идет не просто об импортозамещении, а о значительном улучшении характеристик и функционала кресла. Учитывая пожелания сестер Обители, завод не ограничился копированием, а разработал высококачественный продукт с расширенными возможностями", — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Успешный опыт создания опытного образца и положительные отзывы пользователей позволили предприятию выйти на новый этап — серийному производству инвалидных кресел. Сейчас "ДСК-Штамп" проводит технико-экономическое обоснование проекта, рассчитывая необходимый объем инвестиций и сроки его окупаемости. Это позволит обеспечить доступными и комфортными креслами российского производства нуждающихся по всей стране.