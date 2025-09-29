16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре хотят построить 4 двухуровневые развязки В Самарской области определили победительницу программы "Мама — предприниматель" Развитие с господдержкой: как маленькая компания из Безенчукского района стала крупнейшим производителем филамента в России В Самарской области открыли новый производственный комплекс по выпуску внутрискважинного оборудования для нефтегазодобычи В Екатеринбурге на технологической конференции обсудят будущее российского ИТ-рынка

Экономика и бизнес

Тольяттинский завод планирует запустить серийное производство инвалидных кресел отечественной разработки

ТОЛЬЯТТИ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 353
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинский завод "ДСК-Штамп" (входит в "ДСК Групп") прорабатывает возможность организации серийного выпуска инвалидных кресел собственной разработки. Решение о переводе социально значимого проекта на поток следует после успешного создания и испытания первого рабочего образца, изготовленного по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Во время посещения Обители Милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского глава региона узнал о сложностях с приобретением импортных кресел и отсутствии достойных российских аналогов. По поручению губернатора министерство промышленности и торговли Самарской области нашло завод, который согласился изготовить кресло с необходимыми параметрами. Исполнителем было выбрано АО "ДСК-Штамп".

Спустя 9 месяцев специалисты завода не просто скопировали зарубежный образец, а создали усовершенствованную конструкцию. Первый прототип был передан в Обитель Милосердия для тестирования.

"Раньше мы не могли пересаживать людей без усилий. В новом кресле ручка опускается, что облегчает пересадку, а спинка откладывается практически горизонтально — это незаменимая функция", — отметила заместитель главной сестры Светлана Биктяшева.

Кресло оснащено функциями подъема и опускания для удобной транспортировки человека на поверхности разной высоты. "Спинка раскладывается почти полностью — до угла 160 градусов, обеспечивая лежачее положение. Также по просьбе заказчика мы сохранили колесную базу от импортного образца, что повысило удобство и мобильность кресла", — говорит исполнительный директор завода "ДСК-Штамп" Денис Кулько.

"В этом проекте речь идет не просто об импортозамещении, а о значительном улучшении характеристик и функционала кресла. Учитывая пожелания сестер Обители, завод не ограничился копированием, а разработал высококачественный продукт с расширенными возможностями", — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Успешный опыт создания опытного образца и положительные отзывы пользователей позволили предприятию выйти на новый этап — серийному производству инвалидных кресел. Сейчас "ДСК-Штамп" проводит технико-экономическое обоснование проекта, рассчитывая необходимый объем инвестиций и сроки его окупаемости. Это позволит обеспечить доступными и комфортными креслами российского производства нуждающихся по всей стране.

АО "ДСК-Штамп" — одно из ключевых предприятий холдинга "ДСК Групп", одного из крупнейших региональных производителей автомобильных компонентов. Специализируется на штамповке и сварке металлоконструкций.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5