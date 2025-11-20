Финансовая культура растет: Самарская область развивает финансовую компетентность жителей

Самарская область демонстрирует системную работу по улучшению финансового благополучия граждан. Такие задачи обозначены в рамках утвержденной правительством Российской Федерации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Минфин России совместно с Центральным банком активно внедряет проекты, призванные улучшить финансовое благополучие граждан.

Накануне в Самаре во время торжественного открытия седьмого этапа всероссийской эстафеты "Мои финансы" участники смогли ознакомиться с полным комплексом инициатив Самарской области в сфере финансового просвещения. В регионе действует Координационный совет по вопросам повышения финансовой грамотности, утверждена соответствующая региональная программа до 2030 года.

На базе Центра социализации молодежи активно ведет деятельность региональный центр финансовой грамотности, охватывая все возрастные группы — от дошкольников до людей "серебряного" возраста.

На территории региона активно проводятся информационные семинары, лекции, уроки, вебинары, конференции, а также организуются конкурсы, круглые столы и фестивали. К работе привлекаются эксперты из сферы финансов, налоговой службы и кредитных организаций. В 2025 году проведено более 13 000 мероприятий, которые охватили свыше 1 000 000 участников. Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе жителей Самарской области к вопросам финансовой грамотности и подтверждают эффективность такой работы.

Основная цель проводимых мероприятий — сформировать у населения осознанное отношение к личным финансам, научить планировать бюджет, распознавать финансовые риски и использовать инструменты для улучшения своего благосостояния.

Одним из гостей события стал Глеб Покатович, врио директора НИФИ Минфина России. Эксперт высоко оценил деятельность региона в сфере финансового просвещения.

"В Самарской области сформирован серьезный задел по финансовой грамотности. Во‑первых, выстроено активное взаимодействие с федеральным уровнем — совместные проекты с Минфином и Банком России, плюс масштабная региональная повестка. Во‑вторых, задействована вся доступная инфраструктура: библиотеки, образовательные и социальные учреждения. И главное — работа ведется со всеми целевыми группами: от студентов и молодежи до работающих граждан и людей старшего возраста. Это принципиально важно, ведь у каждой аудитории свои вызовы и потребности. Такой всеобъемлющий подход полностью соответствует федеральной стратегии", — отметил Глеб Покатович.