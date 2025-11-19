16+
Экономика и бизнес

В Самарской области появится Центр развития промышленной робототехники

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский производитель промышленных роботов ООО "Тесвел" создаст в регионе первый Центр развития промышленной робототехники. На эти цели предприятие получит целевой федеральный грант. Новый центр будет направлен на создание и апробацию современных технологических решений, устранение барьеров для внедрения робототехники на предприятиях, а также на формирование экосистемы подготовки специалистов.

"Промышленная робототехника сегодня является одной из новых точек роста экономики, одним из драйверов технологического развития как нашего региона, так и всей страны. Запуск Центра робототехники в Самарской области, на площадке компании "Тесвел" — стратегическая необходимость, обусловленная теми задачами, которые ставит перед нами Президент, — подчеркнул врио вице-губернатора — руководителя администрации Самарской области Антон Емельяненко. — Наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым продолжит активно развивать это направление в партнерстве с бизнесом и благодаря серьезной поддержке федерального центра".

В конкурсном отборе Центра развития робототехники Университета Иннополис приняли участие 13 промышленных компаний и научных учреждений из 11 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Тульскую, Тюменскую и Самарскую области.

Ключевыми критериями отбора стали опыт участников в создании и внедрении робототехнических решений, наличие квалифицированных кадров, материально-технической базы и проработанная программа деятельности будущих центров.

Компания "Тесвел" является резидентом индустриального парка "Преображенка" и ведущим региональным игроком в сфере роботизации и автоматизации производств. Заявка компании полностью соответствовала всем установленным требованиям, включая более чем трехлетний опыт работы, штат свыше 20 специалистов и успешный портфель реализованных проектов.

"Создание мощного технологического центра было заложено в стратегию развития компании на ближайшие два года, и победа в конкурсном отборе стала важным драйвером, который позволил перейти к реализации этих планов уже сейчас. Наша задача — обеспечить доступ к эффективным и практическим инструментам автоматизации для большего числа промышленных компаний", — отметил директор ООО "Тесвел" Сергей Моршанский.

Средства гранта будут выделены в рамках национального проекта "Средства производства и автоматизация", который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в целях развития отечественного станкостроения и промышленной робототехники.

Помимо самарской компании, в число победителей вошли компания "ВПГ Лазеруан" (Московская область, г. Фрязино) и Национальный исследовательский Томский государственный университет. Суммарный объем грантовой поддержки от Минпромторга России составит 208,3 млн рублей. Средства будут направлены на развитие робототехнических комплексов, создание инновационных решений и подготовку кадров для промышленности.

"Мы видим значительный интерес предприятий к внедрению робототехнических комплексов и уверены, что создание центра позволит существенно ускорить этот процесс. Победа "Тесвел" в грантовом конкурсе — важный этап в развитии высокотехнологичного потенциала Самарской области", — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

