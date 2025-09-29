В Екатеринбурге пройдет большая конференция Авито для продавцов

14 октября в МТС Live Холл пройдет вторая масштабная бизнес-конференция Авито для продавцов "По делу". Мероприятие пройдет в оффлайн и онлайн-форматах, и будет актуально как для уже опытных предпринимателей, так и для тех, кто только планирует старт в электронной коммерции. Участие бесплатное.

В рамках конференции эксперты обсудят развитие бизнеса в онлайне, тренды сегмента e-commerce, маркетинговые инструменты для масштабирования продаж, и раскроют инсайты для успешного развития бизнеса онлайн. Среди спикеров — топ-менеджеры Авито, руководители ключевых направлений и приглашенные эксперты рынка.

Мероприятие будет проходить 14 октября с 12:00 до 18:30. За это время пройдет семь обучающих лекций по теме онлайн-бизнеса. Откроет конференцию выступление управляющего партнера по развитию бизнеса Авито Ивана Гуза. Он расскажет о макроэкономических тренда рынка, а также о последних тенденциях продаж на Авито.

Далее спикеры Авито назовут ключевые работающие инструменты для роста продаж и самые перспективные товарные ниши, обсудят возможные трудности, которые могут возникать при ведении бизнеса онлайн и поделятся экспертными советами как их преодолеть.

Также на конференции пройдет кейс-шоу, на котором презентуют реальные истории опытных продавцов, проанализируют принятые решения и проведут работу над ошибками. В секции "От слов к делу: самые яркие релизы и продуктовые запуски на платформе Авито" расскажут о ключевых для предпринимателей продуктовых запусках. А в завершение программы пройдет паблик-толк, посвященный маркетинговым трендам в привлечении аудитории разных поколений и построению личного бренда предпринимателя.

В конце мероприятия зрителей ждет выступление секретного спикера.

"В прошлому году нашу первую конференцию для продавцов в Москве посетили более пяти тысяч предпринимателей, а онлайн-трансляцию посмотрели более 160 тысяч человек. Это подтверждает, что огромное количество людей заинтересованы в развитии продаж на классифайде, специфика которых отличается от маркетплейсной модели. Поэтому мы запускаем вторую конференцию для продавцов — на этот раз в столице Урала, городе с уникальной деловой активностью и мощным бизнес-сообществом. Мы не просто так выбрали Екатеринбург: 81% наших продавцов — из регионов, и мы целенаправленно хотим вносить свой вклад в развитие бизнес-коммьюнити в ключевых городах страны. Мы надеемся, что конференция снова станет местом для обучения и дискуссии, нетворкинга и поиска новых путей продвижения и развития бизнеса", — рассказывает Алексей Ли, директор по продажам вертикали Товары.

Для участия в бизнес-конференции Авито для продавцов необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать формат посещения — личное или онлайн — и указать контактные данные. Участие бесплатное.