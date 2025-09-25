В Самарской области впервые пройдет "Народная премия" для бизнеса

"Народная премия" — это проект, призванный отметить тех, кто вносит реальный вклад в развитие родного региона. Федеральный конкурс впервые пройдет в Самаре и объединит лидеров бизнеса, городскую общественность и государственные структуры.

В четверг, 25 сентября, на площадке креативного кластера "Станкозавод" состоялась презентация предстоящего бизнес-события, организатором которого является Shkulev Holding. Правительство Самарской области выступает соорганизатором и партнером премии. От лица губернатора Вячеслава Федорищева гостей мероприятия поприветствовал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

"Для нас большая честь выступать партнером этой инициативы. Эта премия — важный инструмент публичного признания, ведь главную оценку здесь дают жители Самарской области. Они своим выбором подтверждают качество, востребованность и честную репутацию компаний. Народная премия — это не просто соревнование. Это возможность заявить о себе, перенять лучшие практики и найти новых партнеров", — подчеркнул Павел Финк.

Глава минэкономразвития отметил, что прямой разговор на таких площадках позволяет быть на связи с бизнесом, слышать запросы предпринимателей и оперативно на них реагировать.

В этом году на конкурсе будут представлены 10 ключевых номинаций, среди которых: медицинский центр года, салон красоты года, образовательный центр года, сделано в Самарской области, база отдыха и глэмпинг года. Участие в "Народной премии" — бесплатное.

Главная особенность проекта — это народное голосование, которое проходит в два этапа. Итоги подведут накануне церемонии вручения "Народной премии" — в конце ноября.

Ссылка для регистрации.