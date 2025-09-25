16+
Экономика и бизнес

В Самарской области впервые пройдет "Народная премия" для бизнеса

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Народная премия" — это проект, призванный отметить тех, кто вносит реальный вклад в развитие родного региона. Федеральный конкурс впервые пройдет в Самаре и объединит лидеров бизнеса, городскую общественность и государственные структуры.

Фото: минэкономразвития Самарской области

В четверг, 25 сентября, на площадке креативного кластера "Станкозавод" состоялась презентация предстоящего бизнес-события, организатором которого является Shkulev Holding. Правительство Самарской области выступает соорганизатором и партнером премии. От лица губернатора Вячеслава Федорищева гостей мероприятия поприветствовал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.  

"Для нас большая честь выступать партнером этой инициативы. Эта премия — важный инструмент публичного признания, ведь главную оценку здесь дают жители Самарской области. Они своим выбором подтверждают качество, востребованность и честную репутацию компаний. Народная премия — это не просто соревнование. Это возможность заявить о себе, перенять лучшие практики и найти новых партнеров", — подчеркнул Павел Финк.

Глава минэкономразвития отметил, что прямой разговор на таких площадках позволяет быть на связи с бизнесом, слышать запросы предпринимателей и оперативно на них реагировать.

В этом году на конкурсе будут представлены 10 ключевых номинаций, среди которых: медицинский центр года, салон красоты года, образовательный центр года, сделано в Самарской области, база отдыха и глэмпинг года. Участие в "Народной премии" — бесплатное.

Главная особенность проекта — это народное голосование, которое проходит в два этапа. Итоги подведут накануне церемонии вручения "Народной премии" — в конце ноября.

Ссылка для регистрации.

Последние комментарии

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

