Самарские правоохранители разбираются в конфликте из-за парковочного места

В Самаре возбудили уголовное дело из-за конфликта на подземной парковке. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В соцсетях появилась информация о том, что на подземной парковке в Октябрьском районе произошел конфликт между многодетной матерью и мужчиной из-за парковочного места.

По данным регионального ГУ МВД, 18 ноября женщина написала заявление в полицию о повреждении ее автомобиля. Сейчас правоохранители также проверяют информация о якобы поступивших в адрес заявительницы угрозах.

В связи с инцидентом ведется доследственная проверка по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").