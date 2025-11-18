СВГК почти год не может подключить газ пенсионеру из Самарской области

В Самарской области суд обязал ООО "СВГК" подключить газ пенсионеру и компенсировать моральный вред. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее местный житель заключил со "Средневолжской газовой компанией" договор на подключение оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, работы должны были выполнить до 31 декабря 2024 года. Однако до сих пор заказчика так и не подключили.

В связи с этим прокурор Новокуйбышевска обратился в суд с требованием обязать СВГК исполнить обязательства по договору и компенсировать моральный вред клиенту. Суд эти требования поддержал.