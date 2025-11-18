Самарские полицейские разбираются в ситуации с ДТП на Заводском шоссе, где сбили ребенка

В Самаре полиция ведет проверку по заявлению водителя, сбившего пешехода. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

11 ноября, в 12:20, 40-летний мужчина на Chevrolet Aveo в районе дома № 63а по Заводскому шоссе проехал на красный свет и сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу. В результате ребенка госпитализировали.

На водителя составили протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора и назначили штраф. Проверка по факту ДТП продолжается.

При этом сам водитель подал в полицию заявление о том, что получил травмы на месте ДТП.