Больше не "сателлит": бизнесмен Леушкин вышел из компании предполагаемого главы ОПГ Сиротенко

Алексей Леушкин вышел из состава совладельцев ООО "Сателлит". Другими совладельцами компании значатся Игорь Сиротенко, Екатерина Давидюк, Игорь Шинкаренко и Борух Биняминов.
Согласно данным Seldon.Basis, Леушкин перестал быть совладельцем организации с 24 октября 2025 года. При этом Леушкин больше известен как бывший совладелец ООО "Техоборонпромснаб".
"Сателлит" занималось арендой и управлением собственного или арендованного недвижимого имущества. А "Техоборонпромснаб" - оптовой торговлей металлами и металлическими рудами.
С Леушкиным связывали и компанию "ТОП-Строй". К ней подавала иск прокуратура из-за площадки бывшего самарского завода клапанов. Аффилированным ему считали и ОАО "Агрегат", которое упоминали в связи с турбазой на "Самарской Луке". Он также являлся членом совета директоров "АктивКапитал Банка" и АСВ настаивало на привлечении его к субсидиарной ответственности вместе с Дилярой Селезневой, Григорием Оганесяном, Виктором Хенкиным и другими.
Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован. Один из адвокатов Сиротенко Алексей Митусов недавно подал в облсуд жалобу на обвинение "Сироты" по двум статьям Кодекса РСФСР - 77-й и 102-й. Речь в них идет о перестрелке на КПП-17 АвтоВАЗа в 1994 году. За эти события Сиротенко вменили "бандитизм" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты же пытались эти обвинения с Сиротенко снять, но безуспешно.
Также "Сиротинских" подозревают в покушении на журналиста Эрнеста Старателева. На последнего напали в подъезде его дома. Согласно публикациям СМИ того времени, некоторые политики (например, на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн) высказали предположение, что нападение может иметь политическую подоплеку - в программе "Кстати", которую вел журналист, присутствовала критика известных людей. 23 июля 2025 г. сотрудники СУ СКР по Самарской области сообщили, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде. По информации Волга Ньюс, задержанные - О.В.Курдин, А.В.Махно, П.В.Алексеев, О.Е.Андриянов, Е.В.Морозов, А.В.Чигирев, В.С.Чичканов.
