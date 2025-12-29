У погибшего участника СВО из Самарской области нашлась фиктивная жена-мигрантка

Железнодорожный суд Самары признал недействительным брак между местным жителем и гражданкой Азербайджана. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С 2015 г. мужчина жил в незарегистрированном браке, в котором в 2019 г. родилась дочь. В 2024 г. отец ребенка погиб на СВО. Мать девочки, являющейся единственной наследницей отца, при оформлении социальных выплат обнаружила, что в 2023 г. ее партнер зарегистрировал брак с иностранкой и та теперь также обратилась за оформлением выплат.

Прокуратура провела проверку и установила, что гражданка Азербайджана вступила в брак для легализации пребывания в РФ, супружеских отношений с самарцем не поддерживала и не вела совместное хозяйство.

В связи с этим по иску прокуратуры суд постановил аннулировать акты о заключении брака.