Тольяттинские полицейские начали проверку из-за конфликта в магазине

В Тольятти правоохранители начали проверку из-за конфликта в магазине. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором двое мужчин спорят на кассе магазина, а потом один бьет другого.

Правоохранители уточняют, что по факту случившегося ведется поверка, но сообщений от участников инцидента в полицию не поступало.

Всех, кто обладает какой-либо информацией по факту случившегося, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 112.