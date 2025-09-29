Билайн повысил качество 4G-связи в Тольятти к осеннему сезону

Мобильный оператор оптимизировал инфраструктуру в Тольятти, усовершенствовав ее параметры. Модернизация затронула спальные и промышленные микрорайоны, парковые зоны, культурные объекты и медицинские учреждения.

В частности, инженеры компании провели точечную настройку телеком-оборудования сразу в нескольких густонаселенных жилых массивах города:

на территории 1-го, 3-го, 5-го, 9-го, 12-го, 15-го, 16-го и 20-го кварталов в Автозаводском районе;

в микрорайоне Шлюзовой в Комсомольском районе;

а также вблизи нового ЖК "Crystal Park" в Центральном районе.

Результатом работ стало не только общее укрепление сети, но и увеличение ее емкости. Последнее, в свою очередь, позволяет большему количеству клиентов оператора одновременно использовать цифровые сервисы — смотреть видеоконтент в потоковом режиме, слушать аудиокниги и музыку без задержек, заказывать доставку на дом и оставаться онлайн во время прогулок по району.

Оператор расширил возможности своей сети и на территории целого ряда общественных пространств и социальных объектов города. В их числе — Бульвар Гая и Бульвар Космонавтов, Фанни Парк, Музей Самарского края и Тольяттинская клиническая больница № 5.

Как сообщают в компании, проведенная модернизация повысила надежность сети в этих локациях и позволила снизить трафиковую нагрузку, которая характерна для таких мест с высокой концентрацией людей.

"С приходом осеннего сезона городская жизнь набирает обороты — люди возвращаются из отпусков и дач, а школьники и студенты приступают к новому учебному году. Как следствие — в разы возрастает потребность в мобильном интернете. Для того, чтобы обеспечивать наших клиентов стабильным соединением, в течение прошедших летних месяцев мы активно обновляли инфраструктуру в городах области, усиливая покрытие 4G. Так, помимо Тольятти, наша команда также запустила дополнительное оборудование в Жигулевске, Кинеле и Новокуйбышевске", — комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.