Общество

Два пригородных маршрута до Самары перевели на регулируемый тариф

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
С 12 августа в рамках проводимой оптимизации маршрутной сети Самарской области еще два пригородных автобусных маршрута начали работу по регулируемому тарифу. Это популярные межмуниципальные маршруты между Самарой и Волжским районом в направлении крупнейших жилых микрорайонов:

  • № 124 ("г. Самара (ст.м. Кировская) — п. Смышляевка")
  • № 108эк ("г. Самара, Губернский рынок — мкр. Южный город (Волжский район Спорткомплекс Южный)".

По контракту министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области с ООО "Маяк" оба маршрута обслуживаются современным подвижным составом (не позднее 2024 года выпуска) среднего класса.  На маршруте № 124 предусмотрена работа 9-ти транспортных средств, а на маршруте № 108эк — 15-ти единиц подвижного состава.  

Кроме того, предусмотрены требования по соблюдению перевозчиком указанного в контракте расписания, график которого составлен с учетом сложившегося пассажиропотока. Стоимость проезда на обоих маршрутах составляет 40 рублей вне зависимости от дальности поездки.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание задачам организации системного транспортного сообщения в регионе. В 2025 г. Самаре и Тольятти по поручению главы региона из областного бюджета выделено более 3 млрд руб. на перевод большинства городских маршрутов на регулируемый тариф, что позволило повысить комфорт и качество работы городского общественного транспорта.   

Также с 2024 г. запущена областная программа модернизации трамвайной инфраструктуры в Самаре и покупке 71 нового трамвайного вагона. 40 из них уже поступили в город и работают на популярных маршрутах. Параллельно министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области ведется работа по формированию стратегии развития транспортной отрасли региона. 

