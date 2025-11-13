13 проектов Самарской области поддержаны президентским фондом культурных инициатив

По итогам независимой экспертизы президентским фондом культурных инициатив будет поддержано 810 проектов из 86 регионов на общую сумму 4 млрд 796 млн рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 6 млрд 440 млн рублей, уровень софинансирования проектов составит рекордные 134%.

По суммам грантов в первую десятку вошла Самарская область. Фондом будет поддержано 13 проектов на общую сумму 57 839 674 руб.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко во время проведения координационного комитета ПФКИ отметил: "Это пятнадцатый, юбилейный, конкурс с момента создания Президентского фонда культурных инициатив. По итогам заседания нам предстоит распределить первую половину годового грантового бюджета — Экспертный совет предлагает направить 4 млрд. 796 млн. рублей на поддержку 810 проектов. Общее софинансирование достигло 100% — это 45 млрд 431 млн рублей. Это важная задача, которую ставил Президент при запуске работы ПФКИ, чтобы кроме государственных денег обязательно было софинансирование и от бизнеса, и от общественных организаций. Благодарю независимых экспертов и экспертный совет в лице его председателя — народного артиста Российской Федерации Игоря Игоревича Матвиенко за эту масштабную профессиональную работу".

"От конкурса к конкурсу мы видим все более детальную проработку проектов, команды внимательно относятся к методическим документам, которые мы предлагаем им изучить перед заполнением заявки. Поддержку может получить только качественно проработанная, с сильным партнерским началом, финансово точно выверенная заявка. Команды серьезно относятся к анализу культурной жизни родных регионов, как итог — мы получаем социокультурные проекты, которые с момента получения грантовых средств востребованы и полностью готовы к тому, чтобы быть реализованными. Тем, кто не стал победителем завершившегося конкурса, рекомендую до 2 декабря внести доработки в проект, учитывая экспертные оценки по критериям, и подавать их на конкурс снова", — отметил генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

По результатам завершенного конкурса наибольшее количество победивших проектов поданы от некоммерческих организаций — 425 (52,5%), команды муниципальных учреждений являются авторами 187 (23%) проектов-победителей, коммерческие организации — 100 (12,4%), индивидуальные предприниматели — 98 (12,1%). В тематическом направлении "Культурный код" победили 292 заявки, также популярными стали направления "Место силы" (153 проекта) и "Единство с судьбой России" (104 проекта).

По итогам завершившегося грантового конкурса в Самарской области будут поддержаны творческие инициативы, направленные на укрепление культурного наследия региона. В числе победителей проект "Самарская весна. Молодежная лаборатория сценических искусств". В рамках проекта будут созданы три спектакля, продвигающие духовные ценности, традиции, культурное наследие Самарской области через хореографию, музыку и живое слово. Еще один интересный проект будет реализован в культурном центре Похвистневского района. Проект "Ахратская ткацкая мастерская" направлен на сохранение и развитие традиционного русского ткачества в районе через создание и функционирование творческой мастерской, проведение мастер-классов, экскурсий, образовательных мероприятий и выставки-ярмарки.

Напомним, продолжается новый грантовый конкурс президентского фонда культурных инициатив 2026 года, заявки на участие в нем будут приниматься до 2 декабря. Подробная информация размещена на сайте ПФКИ фондкультурныхинициатив.рф.