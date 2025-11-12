Фототехника под прицелом: жители Самарской области стали активнее чинить камеры и объективы

Несмотря на наличие камер в любом современном смартфоне, жители Самарской области продолжают активно пользоваться профессиональной и любительской фото- и видеотехникой для съемки. По данным Авито Услуг, в январе–октябре 2025 г. спрос на услуги по ремонту подобных устройств вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а обслуживание некоторых марок стало в несколько раз востребованнее.

В январе–октябре 2025 г. жители области стали почти в 4,7 раза чаще отдавать на ремонт камеры SAMSUNG. При этом число объявлений от специалистов, специализирующихся на обслуживании этого бренда, увеличилось более чем в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фото- и видеокамеры Nikon передавали в сервис почти в 4,5 раза активнее, а предложение на их ремонт увеличилось более чем в 3,7 раза. Количество обращений к мастерам, работающим с техникой Olympus, выросло более чем в 4,2 раза, а профессионалы предлагали свои услуги в 3,5 раза активнее. Камеры Casio отдавали на ремонт почти в 3,9 раза чаще, а предложение увеличилось более чем в 2,6 раза. Пятерку брендов с самым высоким ростом спроса на обслуживание замыкает Fujifilm: интерес вырос более чем в 3,2 раза, а число объявлений — в 3 раза.

Наиболее заметную динамику спроса продемонстрировали услуги по ремонту объектива: их искали на 58% чаще. Обычно такая процедура нужна, чтобы устранить повреждения линз или шлейфов и проблемы с автофокусировкой, а также восстановить четкость изображения после падений техники или попадания внутрь влаги.

Чистка объектива стала на 55% востребованнее. Ремонтом материнской платы интересовались на 51% больше клиентов, а число объявлений выросло на 33%. Подобная работа требуется, когда устройство не включается, перегревается во время работы или перестает распознавать объектив и другие компоненты из-за повреждения электронных цепей.

Перед обслуживанием камеры важно понять, что конкретно необходимо восстановить. Поэтому в январе–октябре 2025 года жители Самарской области на 44% активнее отдавали фото- и видеотехнику на диагностику. Предложение на такие работы увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 12% востребованнее оказалась юстировка объектива — эта процедура нужна для калибровки оптической системы и восстановления точности фокусировки.