16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вводят систему оплаты проезда "Тройка" Самарец выиграл грант в конкурсе "УМНИК" Отделение СФР по Самарской области предоставило собак-поводырей 15 жителям региона В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана Фототехника под прицелом: жители Самарской области стали активнее чинить камеры и объективы

Общество

В Самаре вводят систему оплаты проезда "Тройка"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре начался процесс внедрения системы единого билета "Тройка", который позволит пассажирам оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах без необходимости приобретать отдельные билеты на каждый вид транспорта. Об этом сообщил мэр города Иван Носков в эфире ГТРК "Самара".

Новая система оплаты создается для повышения комфорта жителей и упрощения пересадок между разными видами городского транспорта. На первом этапе реализуется интеграция с подвижным составом муниципальных перевозчиков.

В перспективе карта может быть использована в других городах, где успешно работает система "Тройка", включая Москву, что особенно актуально для жителей, регулярно совершающих поездки в столицу.

"Тройка" — электронная транспортная карта, которой оплачивают поездки в общественном транспорте Москвы и ряде регионов. Для оплаты проезда карту прикладывают к валидатору или турникету при входе. Пополнить проездную карту можно онлайн, а также в терминалах и кассах метро. Для тех, кто часто пользуется транспортом, предусмотрены различные виды абонементов. Они записываются на карту и позволяют сэкономить по сравнению с разовыми поездками. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30