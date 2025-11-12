В Самаре вводят систему оплаты проезда "Тройка"

В Самаре начался процесс внедрения системы единого билета "Тройка", который позволит пассажирам оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах без необходимости приобретать отдельные билеты на каждый вид транспорта. Об этом сообщил мэр города Иван Носков в эфире ГТРК "Самара".
Новая система оплаты создается для повышения комфорта жителей и упрощения пересадок между разными видами городского транспорта. На первом этапе реализуется интеграция с подвижным составом муниципальных перевозчиков.
В перспективе карта может быть использована в других городах, где успешно работает система "Тройка", включая Москву, что особенно актуально для жителей, регулярно совершающих поездки в столицу.
"Тройка" — электронная транспортная карта, которой оплачивают поездки в общественном транспорте Москвы и ряде регионов. Для оплаты проезда карту прикладывают к валидатору или турникету при входе. Пополнить проездную карту можно онлайн, а также в терминалах и кассах метро. Для тех, кто часто пользуется транспортом, предусмотрены различные виды абонементов. Они записываются на карту и позволяют сэкономить по сравнению с разовыми поездками.