В Самаре вводят систему оплаты проезда "Тройка"

В Самаре начался процесс внедрения системы единого билета "Тройка", который позволит пассажирам оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах без необходимости приобретать отдельные билеты на каждый вид транспорта. Об этом сообщил мэр города Иван Носков в эфире ГТРК "Самара".

Новая система оплаты создается для повышения комфорта жителей и упрощения пересадок между разными видами городского транспорта. На первом этапе реализуется интеграция с подвижным составом муниципальных перевозчиков.

В перспективе карта может быть использована в других городах, где успешно работает система "Тройка", включая Москву, что особенно актуально для жителей, регулярно совершающих поездки в столицу.