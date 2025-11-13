За 9 месяцев в самарском Росреестре обработали свыше 9,5 тыс. обращений

Более 9 500 обращений отработано сотрудниками самарского Росреестра за 9 месяцев текущего года.
Ежедневно управление Росреестра по Самарской области ведет прием обращений граждан и юридических лиц, которые поступают в ведомство:
- через сайт Росреестра;
- ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО);
- платформу обратной связи (ПОС);
- Государственную информационную систему;
- нарочно;
- посредством ФГИС Досудебного обжалования, а также осуществляется личный прием.
Средний срок отработки письменных обращений составляет от 10 до 15 календарных дней. Вопросы, поступившие через ВЦТО отрабатываются в течение 2-х рабочих дней.
В Управлении отметили, что за 9 месяцев текущего года количество письменных обращений, а также количество обращений, поступивших посредством ПОС "Госуслуги. Решаем вместе", по сравнению с 2024 годом, уменьшилось.
Больше всего в Управление поступают вопросы по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав; внесения изменений в ЕГРН; изменения вида разрешенного использования земельного участка; постановки на кадастровый учет гаражей в рамках "гаражной амнистии"; выделения долей в праве собственности на жилое помещение; формирования участков под МКД; исполнения судебного акта; отсутствия сведений об объектах на портале Госуслуг; ограничений, установленных в границах ЗОУИТ; начисления налогов, содержащихся в налоговом уведомлении на земельные участки, выставленные ФНС; исправления технических ошибок; прекращения записи об ограничениях и др. И конечно, каждое обращение не остается без квалифицированного ответа специалистов самарского Росреестра.
