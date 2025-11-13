16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО 13 проектов Самарской области поддержаны президентским фондом культурных инициатив Два новых ФАПа в Клявлинском районе: 400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в современных условиях За 9 месяцев в самарском Росреестре обработали свыше 9,5 тыс. обращений Первый WOOF фестиваль в поддержку бездомных животных пройдет в Самаре

Общество

За 9 месяцев в самарском Росреестре обработали свыше 9,5 тыс. обращений

САМАРА. 13 НОЯБРЯ .ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более 9 500 обращений отработано сотрудниками самарского Росреестра за 9 месяцев текущего года.

 Ежедневно управление Росреестра по Самарской области ведет прием обращений граждан и юридических лиц, которые поступают в ведомство:

  • через сайт Росреестра;
  • ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО);
  • платформу обратной связи (ПОС);
  • Государственную информационную систему;
  • нарочно;
  • посредством ФГИС Досудебного обжалования, а также осуществляется личный прием.

Средний срок отработки письменных обращений составляет от 10 до 15 календарных дней. Вопросы, поступившие через ВЦТО отрабатываются в течение 2-х рабочих дней.

В Управлении отметили, что за 9 месяцев текущего года количество письменных обращений, а также количество обращений, поступивших посредством ПОС "Госуслуги. Решаем вместе", по сравнению с 2024 годом, уменьшилось.

Больше всего в Управление поступают вопросы по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав; внесения изменений в ЕГРН; изменения вида разрешенного использования земельного участка; постановки на кадастровый учет гаражей в рамках "гаражной амнистии"; выделения долей в праве собственности на жилое помещение; формирования участков под МКД; исполнения судебного акта; отсутствия сведений об объектах на портале Госуслуг; ограничений, установленных в границах ЗОУИТ; начисления налогов, содержащихся в налоговом уведомлении на земельные участки, выставленные ФНС; исправления технических ошибок; прекращения записи об ограничениях и др. И конечно, каждое обращение не остается без квалифицированного ответа специалистов самарского Росреестра.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30