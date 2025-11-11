Василий Павловский о повышении тарифов на вывоз ТБО: "Эти инвестиции быстро окупаются - чистой средой и здоровьем населения"

Василий Павловский, заслуженный эколог РФ, председатель Самарского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы", кандидат биологических наук, доктор технических наук, прокомментировал изменение тарифа на вывоз ТБО.

"Решение о повышении в нашем регионе тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов - это не просто вынужденная мера, продиктованная экономической ситуацией, но и реальный шанс вывести отрасль обращения с отходами на качественно новый уровень. В ряде регионов нашей страны, где тарифы были приведены в соответствие с реальными издержками, уже сегодня наблюдается ощутимый прогресс: запущены современные мусороперерабатывающие заводы, внедряется раздельный сбор, а объемы захоронения отходов значительно сокращаются.

Я как эколог считаю, что современная ситуация уже не может быть решена без новых, кардинальных мер в части охраны атмосферного воздуха, загрязнения природных объектов отходами. Все мы знаем ситуацию с полигоном "Преображенка". И я рад, что проблема будет решаться.

К сожалению, при нынешнем уровне тарифов операторы вынуждены ограничиваться лишь вывозом мусора на полигоны - это дешевле, но крайне вредно для окружающей среды. Адекватное финансирование позволяет инвестировать в экологически безопасные технологии, развивать инфраструктуру переработки и стимулировать ответственное поведение как у граждан, так и у бизнеса.

Нужно отметить, что повышение не столь значительно, при этом опыт других регионов показывает: при грамотной политике и жестком контроле за использованием средств эти инвестиции быстро окупаются - чистой средой, здоровьем населения и развитой "зеленой" экономикой. Главное - обеспечить прозрачность и подотчетность: каждый дополнительный рубль должен работать на экологию, а не на издержки неэффективных схем. Наше общество готово принять участие в анализе ситуации и деятельности операторов и муниципалитетов", - сказал Василий Павловский.