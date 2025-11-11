Возле школ и в центре Самары установят проекционные пешеходные переходы

Департамент городского хозяйства и экологии Самары запланировал установку проекционных пешеходных переходов на дорогах города. Они появятся возле школ и в историческом центре.
Сейчас на завершающем этапе находится процедура торгов по выбору подрядчика. Победителю заплатят 1,7 млн рублей.
Согласно конкурсной документации, проекции знаков "Пешеходный переход" и соответствующей разметки установят в районе дома № 23 по ул. 8 Марта. В этом здании располагается лицей философии.
Проекции знаков "Пешеходный переход", но с обычной разметкой появятся возле школ № 57, 140, 12, 20 и 58, а также по следующим адресам:
- пересечение ул. Куйбышева и Венцека;
- ул. Олимпийская, 45;
- пересечение ул. Вилоновской с ул. Садовой и с ул Молодогвардейской;
- ул. 22 Партсъезда, 140;
- пересечение ул. Красноармейская с ул. Молодогвардейской;
- пересечение ул. Ярмарочной с ул. Молодогвардейской и с ул. Галактионовской;
- около Дворца спорта на ул. Молодогвардейской.
Свою работу подрядчик должен будет выполнить в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. Срок гарантии — 3 года.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно