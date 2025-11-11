Возле школ и в центре Самары установят проекционные пешеходные переходы

Департамент городского хозяйства и экологии Самары запланировал установку проекционных пешеходных переходов на дорогах города. Они появятся возле школ и в историческом центре.

Сейчас на завершающем этапе находится процедура торгов по выбору подрядчика. Победителю заплатят 1,7 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, проекции знаков "Пешеходный переход" и соответствующей разметки установят в районе дома № 23 по ул. 8 Марта. В этом здании располагается лицей философии.

Проекции знаков "Пешеходный переход", но с обычной разметкой появятся возле школ № 57, 140, 12, 20 и 58, а также по следующим адресам:

пересечение ул. Куйбышева и Венцека;

ул. Олимпийская, 45;

пересечение ул. Вилоновской с ул. Садовой и с ул Молодогвардейской;

ул. 22 Партсъезда, 140;

пересечение ул. Красноармейская с ул. Молодогвардейской;

пересечение ул. Ярмарочной с ул. Молодогвардейской и с ул. Галактионовской;

около Дворца спорта на ул. Молодогвардейской.

Свою работу подрядчик должен будет выполнить в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. Срок гарантии — 3 года.