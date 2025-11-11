Минцифры актуализировало карту публичного Wi-Fi

Цифровые волонтеры ПГУТИ присоединились к работе по актуализации данных о работе публичного Wi-Fi в наиболее популярных локациях Самары.

По результатам их работы на карту добавлена информация о том, какой именно ТЦ расположен по тому или иному адресу, в какой его точке искать доступ к публичному Wi-Fi, имя точки доступа и другие детали. Такая информация облегчает поиск для иногородних граждан и жителей Самарской области.

В период временных ограничений по соображениям безопасности в Самарской области могут вводить ограничения работы мобильного интернета. В это время граждане могут использовать проводной доступ к сети или подключиться к публичному Wi-Fi. Всего в регионе такой доступ есть по 589 адресам. В некоторых из этих локаций развернуты несколько сетей от одного или нескольких провайдеров связи.

"Мы продолжим тестировать и по возможности, расширять число точек публичного доступа Wi-Fi. В период действия временных ограничений, гражданам доступны сайты из "белого списка", который будет расширяться нашими федеральными коллегами, а оставаться на связи с близкими всегда можно благодаря национальному мессенджеру Макс", — отметил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.

Карта точек бесплатного доступа к сети интернет была разработана в июле 2025 г. министерством цифрового развития и связи Самарской области в ответ на запрос граждан. За все время работы у страницы — более 134 тыс. просмотров, из них почти 7 тыс. — за последний месяц. Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.