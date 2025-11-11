16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минцифры актуализировало карту публичного Wi-Fi Василий Павловский о повышении тарифов на вывоз ТБО: "Эти инвестиции быстро окупаются - чистой средой и здоровьем населения" Народный фронт призывает устанавливать мобильное приложение в целях безопасности Возле школ и в центре Самары установят проекционные пешеходные переходы В Самаре до конца года перекроют участок ул. Алма-Атинской

Общество

Минцифры актуализировало карту публичного Wi-Fi

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Цифровые волонтеры ПГУТИ присоединились к работе по актуализации данных о работе публичного Wi-Fi в наиболее популярных локациях Самары.

По результатам их работы на карту добавлена информация о том, какой именно ТЦ расположен по тому или иному адресу, в какой его точке искать доступ к публичному Wi-Fi, имя точки доступа и другие детали. Такая информация облегчает поиск для иногородних граждан и жителей Самарской области.

В период временных ограничений по соображениям безопасности в Самарской области могут вводить ограничения работы мобильного интернета. В это время граждане могут использовать проводной доступ к сети или подключиться к публичному Wi-Fi. Всего в регионе такой доступ есть по 589 адресам. В некоторых из этих локаций развернуты несколько сетей от одного или нескольких провайдеров связи.

"Мы продолжим тестировать и по возможности, расширять число точек публичного доступа Wi-Fi. В период действия временных ограничений, гражданам доступны сайты из "белого списка", который будет расширяться нашими федеральными коллегами, а оставаться на связи с близкими всегда можно благодаря национальному мессенджеру Макс", — отметил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.

Карта точек бесплатного доступа к сети интернет была разработана в июле 2025 г. министерством цифрового развития и связи Самарской области в ответ на запрос граждан. За все время работы у страницы — более 134 тыс. просмотров, из них почти 7 тыс. — за последний месяц. Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30