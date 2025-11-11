Актер Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области

Встреча с лектором Российского общества "Знание", актером, режиссером Даниилом Воробьевым состоялась 10 ноября в школе № 10 образовательного центра "Лик" в Отрадном.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой "Чтение как новый культурный тренд". Ребята узнали, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли. А еще сами попробовали оживить страницы любимых произведений и получили практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.

"Огромное спасибо Российскому обществу "Знание" за эту важную инициативу. Она ценна тем, что позволяет нам не только проверить себя, но и вновь обратиться к теме чтения в нашем бесконечно шумном информационном пространстве. Это чрезвычайно значимо. На этих встречах мы обсуждаем сам подход к литературе: как нужно читать, как анализировать стихотворение и каким образом донести его смысл до слушателя со сцены", — поделился Даниил Воробьев.

Он отметил, что такие инициативы, как литературные клубы на базе школ и других образовательных учреждений — это противовес тотальной цифровизации. В то время, когда гаджеты поглощают внимание ребенка, такие клубы предлагают здоровую альтернативу, возвращая нас к книге и живому общению. Ведь чтение — это совершенно иной опыт: оно требует другой дистанции, иного уровня сосредоточенности и иного типа мышления, способствует формированию уникального образного ряда.

Кроме того, актер уверен, что эффективными инструментами могут стать литературные конкурсы и игровые форматы. Например, экранизация или театральная постановка произведений русской и зарубежной классики — это прекрасный способ увлечь молодое поколение. Такой интерактивный подход позволяет по-новому взглянуть на литературу и вовлекает в мир книги через действие и творчество.

Даниил Воробьев поделился с ребятами, что очень любит читать. Так, например, на его книжной полке есть книги Елены Блаватской. В рамках профессиональной деятельности он перечитывает Джека Лондона. Кроме того, в его списке есть и такие литературные памятники, как "Слово о полку Игореве". Этот хрестоматийный текст ему необходим для подготовки к роли. Еще он читает зарубежную литературу.

"Сложно представить, чтобы я ответил, что не люблю читать. Что касается формата, то это точно не аудиокниги — это не мой способ восприятия текста. Я предпочитаю традиционную, бумажную книгу. Признаюсь, из-за очень плотного графика и множества задач мне бывает трудно выделить время, но я стараюсь постоянно возвращаться к чтению. У меня есть список из около 100 книг, которые я планирую прочесть. И это одновременно и вдохновляет, и повергает в легкое отчаяние, потому что каждая из этих книг невероятно интересна. А из детства помню, например, сказку "Жихарка". Есть адаптированные сказки, а есть близкие к исходному звучанию. И вот они обладают особенной глубиной —затрагивают самые истоки, основы древнерусского мироощущения", — сказал актер.

Во время блица Даниил Воробьев ответил на несколько литературных вопросов. Например, герой, с которым он хотел бы встретиться, — Питер Пен, тень отца Гамлета; автор, с которым мечтал бы поужинать, — все поэты Серебряного века, представители "Объединения реального искусства", Даниил Хармс.

Кроме того, он поделился опытом работы с литературой, текстом и отметил, что первоначальная задача чтеца — не просто заучить и озвучить текст, а "победить" базовое, академическое представление о произведении, чтобы прийти к собственному, авторскому прочтению. Актер рассказал, что его метод включает в себя несколько стадий. Первое прочтение: на этом этапе самое важное — не анализ, а личные ощущения и эмоциональный отклик на текст, не стоит торопиться с поиском глобальных смыслов. Второе прочтение и анализ: это фаза "разбора" произведения. Сюда входит изучение биографии автора, исторического и культурного контекста, а также анализ других произведений поэта. Это помогает уловить его уникальный стиль и звучание, что критически важно для глубокого понимания текста. Погружение и личное отношение: самая сложная фаза — это нахождение собственного созвучия с темой. Задача не в простой декламации, а в том, чтобы стать проводником текста, донести свое осмысленное отношение к нему. Этот уровень, по словам актера, достигается лишь на третьем, четвертом или пятом прочтении.

Особо он выделил важность контекста. Знание о том, в какое время и при каких обстоятельствах было создано произведение — будь то критический период в творчестве автора или роковое событие в его жизни — дает мощный ключ к пониманию и позволяет выстроить более убедительную и искреннюю интерпретацию.

Школа № 10 образовательного центра "Лик" в Отрадном вошла в число лидеров проекта "Чтецкие программы", который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению президента Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы — популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

В рамках проекта "Чтецкие программы" будут проведены специальные тематические викторины Знание.Игра. Они пройдут в онлайн-формате 28 ноября и 11 декабря. Каждая игра будет состоять из трех туров по шесть вопросов, а к самим тематическим викторинам можно будет присоединиться в любое время в указанные дни.

Победители викторин получат памятные призы от Российского общества "Знание". Кроме того, проверить свои знания в русском языке может любой желающий, сыграв в игру "Скажи по-русски", — мини-приложение, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве для повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку.