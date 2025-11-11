В Самаре до конца года перекроют участок ул. Алма-Атинской

В Самаре временно изменится схема движения транспорта в связи с ремонтом Главного Безымянского коллектора, передает пресс-служба мэрии города.

В Самаре специалисты ООО "Самарские коммунальные системы" перешли на ремонт следующего участка Главного Безымянского коллектора, проходящего по улице Алма-Атинской.

В связи с этим с 10 ноября и ориентировочно до конца текущего года будет перекрыт участок улицы Алма-Атинской, от улицы Черемшанской (в районе центра "Самара-Лада") до улицы Ставропольской.

Работа автобусных маршрутов №№ 12, 21 и 89 будет скорректирована. В оба направления объезд организуют по улицам Ставропольской, Пугачёвской и Черемшанской.