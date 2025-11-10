16+
Общество

Просветитель из Самарской области вошел в шорт-лист Знание.Премия – 2025

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Общество "Знание" анонсировало шорт-лист главной просветительской награды страны. В него вошли 112 заявок в 15 номинациях. Среди них 61 просветитель, 47 проектов и 4 компании. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри в Москве. Шорт-лист юбилейного сезона доступен на сайте Знание.Премия.

Фото: пресс-служба Российского общества Знание

В шорт-листе номинации "За просветительскую деятельность в образовательной организации" — директор самарского лицея "Престиж" Алексей Атапин. Его ученики изучают историю не только по учебникам: созданный номинантом цифровой банк экспонатов музея "Самарцы в боях за Ленинград" позволяет прикоснуться к памяти о Великой Отечественной войне через реальные предметы и семейные истории, оцифрованные для открытого доступа. Как амбассадор цифрового образования VK Алексей активно внедряет технологии в обучение — от VR-уроков до голосового помощника — и обучает этому других педагогов. За год он провел более 15 мастер-классов и вебинаров, которые собрали свыше 12 тыс. просмотров, и прочитал более 20 лекций в рамках просветительских мероприятий. Его блог "Прогрессивное образование" объединил более 14 тыс. подписчиков и стал площадкой, где учителя со всей страны делятся опытом. Среди других заслуг Алексея — победы во всероссийских конкурсах "Директор года России" и "Педагогический дебют".

"Каждый новый сезон Знание.Премия вносит большой вклад в формирование нового поколения просветителей — людей, которые словом, делом и, что самое важное, личным примером укрепляют страну, передают уникальные знания, сохраняют ценности, объединяют общество вокруг идеи созидания. Среди 112 номинантов на победу в этом сезоне есть и полномочный представитель Президента в одном из округов, губернаторы, выдающиеся ученые, известные журналисты, педагоги, участники специальной военной операции и многие другие. Всех этих людей объединяет вера в силу знаний и ответственность за будущее страны", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Номинанты прошли отбор среди 18 730 конкурсантов. Заявки оценивал Экспертный совет, в который вошли более 300 представителей всех регионов России. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри, куда войдут выдающиеся деятели разных сфер. Они выберут лауреатов в 16 номинациях.

Напомним, что соискатели Знание.Премия со всей страны могут получить специальные региональные награды. В ноябре эксперты определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года в каждом субъекте РФ.

Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом "Знание" в 2021 году. Номинанты прошлых лет участвовали во встрече с Президентом России, выступали на крупных просветительских площадках страны, таких как ПМЭФ, ВЭФ, Выставка "Россия", марафоны Знание.Первые и Знание.Наука, становились послами Российского общества "Знание" за рубежом.

Юбилейный сезон Знание.Премия проходит при поддержке генеральных информационных партнеров — информационного агентства России ТАСС и медиагруппы "Комсомольская Правда"; стратегического информационного партнера — медиахолдинга Rambler& Co; мультимедийного информационного партнера — издательского дома "Аргументы и факты"; информационных партнеров — МИЦ "Известия", телерадиокомпании "Звезда" и медиахолдинга "ФедералПресс".

