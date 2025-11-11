В Самарской области пройдут игры Кубка КВН

В ноябре пройдут игры Кубка КВН Самарской области. В 2025 г. кубок проводится в новом формате и на двух площадках — в Тольятти и Самаре, объединив две концепции: "Кубок КВН Самарской области. Молодежь и дети" и "Кубок КВН Самарской области. Трудовая молодежь".
14 ноября в Культурном центре "Автоград" (Тольятти, ул. Юбилейная, 8) состоится Кубок КВН Самарской области. Молодежь и дети. В этой игре примут участие школьные, студенческие и молодежные команды движения, которые уже заявили о себе на международном и федеральном уровне.
Соревноваться будут 10 коллективов в формате дуэлей:
— "13 шуток", школа № 13 Тольятти;
— "Перспективочка", гимназия "Перспектива" Самара;
— "Святые Чебурашки", Колледж технического и художественного образования Тольятти;
— "Энергетики", ГАПОУ "Строительно-энергетический колледж им. Петра Мачнева";
— "Сборная Самарского Политеха", СамГТУ, Самара;
— "Факультеты", СамГТУ, Самара;
— "Ниче такие", Самара;
— "На крыло", ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н, Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина", Сызрань;
— "Сборная Тольятти", Тольятти;
— "Стелла Магнетик", Набережные Челны.
17 ноября в КРЦ "Звезда" (Самара, ул. Ново-Садовая, 106г) пройдет Кубок КВН Самарской области. Трудовая молодежь.
В нем свое фестивальное приветствие покажут 10 команд:
— "Градусы", ПАО "Т Плюс";
— "Уточкин имени команды", АО "ТОАЗ";
— "Профсоюз", ППО АО "Автоваз" АСМ РФ;
— "МАМЫ", Сборная родителей Самары;
— "Заводной состав", ООО "Тольяттикаучук;
— "Катя сказала!", Сборная образовательных организаций Поволжского Управления министерства образования Самарской области;
— "ЭлектроДмитрий", ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" СПО;
— "МФЦ", Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг Самары;
— "Для души", ЧУОО ВО "Медицинский университет "Реавиз";
— "На крыло", Филиал ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина", Сызрань.
Бесплатные пригласительные билеты можно найти на сайте. Попасть на мероприятия может каждый житель региона (при наличии билетов).
Кубок КВН пройдет при поддержке правительства Самарской области и министерства молодежной политики Самарской области.
