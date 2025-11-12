Профессии будущего: почти 1500 слушателей собрала лекция Общества "Знание" в ПривГУПС

На площадке Приволжского государственного университета путей сообщения прошла лекция о профессиях будущего. Лектором Общества "Знание" выступил ректор вуза Максим Гаранин.
Слушателями стали почти 1500 студентов, преподавателей, аспирантов, представителей научного сообщества, обучающихся филиалов университетского комплекса ПривГУПС, а также школьников и педагогов Самарской области, в том числе в онлайн-формате. Лекция состоялась в рамках всероссийской акции "Наука вокруг нас".
Максим Гаранин посвятил свое выступление тому, какие профессии станут ключевыми в ближайшие годы и как подготовиться к новым вызовам рынка труда.
Ректор отметил, что в современном мире результат достигается командой профессионалов, но зависит результат от эффективности каждого участника команды, его навыков и профессиональных знаний.
В ходе встречи слушатели узнали о современных трендах, новых технологиях и навыках, необходимых для успешной карьеры в будущем. Ключевым трендом ректор назвал умение распознавать будущие профессии в существующих тенденциях развития науки и техники. В ближайшие годы рутинные аналитические и ручные работы смогут заменить роботы или платформы на основе искусственного интеллекта.
"Новые профессии всегда появляются в конфликте — в противоречиях на стыке областей знаний и в условиях технологических ограничений. При этом в каждой профессии будущего в критериях специалиста на первом месте находится профессиональное ядро, то есть базовое образование. Затем к базовому образованию добавляются навыки, определяющие специфику профессии", — сказал Максим Гаранин.
Ключевыми навыками будущего специалиста являются: умение работать с людьми, умение работать в условиях неопределенности, творческие способности, умение управлять проектами, системное мышление, клиентоориентированность и другие. В новых условиях изменится и формат университетского образования, когда основной задачей вуза станет карьерная навигация с возможностью сопровождения обучающегося от студенческой скамьи до трудоустройства в выбранной сфере деятельности.
Напомним, 24 октября стартовала всероссийская просветительская акция "Наука вокруг нас". Она охватывает все регионы страны, а также ряд стран ближнего зарубежья, включая Абхазию, Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Южную Осетию. Завершится акция в День работника высшей школы, 19 ноября. Её главная задача — продемонстрировать современные достижения, дать возможность ученым презентовать свои открытия и поделиться знаниями в различных сферах.
Мероприятия проводятся Обществом "Знание" и стали частью марафона Знание.Наука, который состоялся 30–31 октября при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Присоединиться к акции может каждый желающий. Для всех тех, кто интересуется наукой, доступны видеолекции Российского общества "Знание". Среди них — документальный сериал "Ледокол Знаний", фильмы Знание.Наука, цикл ТЕД-лекций "Грани Смыслов", Лекции-экскурсии на уникальные локации ГК "Росатом". Дополнительно подготовлены видео экскурсии по выдающимся научным центрам России — академгородкам Серпухова, Обнинска и Черноголовки.
Для всех, кто хочет выступить с лекцией о научных достижениях, подготовлено 25 готовых материалов, расположенных в библиотеке.
Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание. Лекторий можно познакомиться на сайте общества "Знание".
