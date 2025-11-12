В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду утром, 12 ноября, местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее, сообщили в Приволжском УГМС. Туман сохранится на протяжении первой половины дня.