Общество

Первый WOOF фестиваль в поддержку бездомных животных пройдет в Самаре

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
29 и 30 ноября в семейно-торговом центре "Мега" состоится первый благотворительный фестиваль WOOF. Это событие помогает бездомным животным обрести дом, а людям — найти настоящих друзей. Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Фестиваль объединяет десятки приютов и кураторов, сотни волонтеров и тысячи неравнодушных людей, которые готовы подарить собакам и кошкам новый дом. За годы проведения WOOF стал узнаваемым брендом добрых дел: это площадка, где люди находят верных друзей, а животные — долгожданных хозяев.

На фестивале будут представлены десятки питомцев из приютов города Самары и области. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. В уютной атмосфере фестиваля они будут ждать встречи с будущими хозяевами.

Фестиваль WOOF проводится с 2016 года. За это время состоялось уже 33 фестиваля в шести регионах, в результате которых более 2800 кошек и собак нашли новый дом.

Гостей ждет насыщенная программа:

  • ярмарка благотворительных товаров и сувениров;
  • консультации специалистов по поведению и здоровью животных;
  • лекции и мастер-классы;
  • развлекательные активности для всей семьи.

"Фестиваль WOOF — это не просто возможность подарить дом животному. Это площадка, которая формирует культуру ответственного отношения к питомцам и вовлекает горожан в поддержку приютов. Мы верим, что каждый фестиваль приближает нас к обществу, где забота о животных становится нормой", — говорит президент фонда "Ника" Вера Митина.

"Согласно нашей статистике, люди все чаще берут питомцев из приютов: 3% кошек и 5% собак по всей стране встретили новых хозяев именно там. И большую роль в росте популярности такого способа найти друга играют инициативы, подобные WOOF. Этот фестиваль помогает познакомить людей с кошками и собаками из приютов и наглядно показать, насколько они любящие и преданные животные", — говорит доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Организатор — благотворительный фонд "Ника" помогает бездомным животным, попавшим в тяжелую ситуацию. Под опекой фонда находятся более 1000 собак и кошек, которым ежедневно требуется уход и забота. С 2016 года фестиваль WOOF помогает животным находить новый дом и вовлекает горожан в поддержку приютов и благотворительность. 
Центр изучения питания и благополучия животных — современный научно-исследовательский центр, занимающийся изучением питания кошек и собак. Среди известных проектов Центра: Всероссийская перепись домашних животных, руководство по созданию дружелюбной среды для животных "Вместе".

