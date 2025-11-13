На грузовом пароме через Волгу назначаются дополнительные рейсы

В четверг, 13 ноября, на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский Спуск) — с. Рождествено" назначается дополнительный рейс в 19:00.

В пятницу, 14 ноября, паром дополнительно выйдет в рейс в 11:00.