16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы В 223 многоквартирных домах Самарской области заменят лифты: адреса XXIII всероссийская молодежная конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери Профессии будущего: почти 1500 слушателей собрала лекция Общества "Знание" в ПривГУПС В Самаре вводят систему оплаты проезда "Тройка"

Общество

Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Студенты Самарского многопрофильного колледжа имени Бартенева посетили компанию ООО "ИНРОЛ-СТС" в рамках профтура, который был организован территориальным центром занятости населения г. о. Самара и м. р. Волжский.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

С 2024 года службой занятости населения Самарской области реализуется проект "Моя профессия", в рамках которого организуются профтуры на различные предприятия региона. Совместная работа службы занятости, учебных заведений и предприятий нацелена на формирование кадрового потенциала и профориентацию молодежи.

"Центр занятости населения является связующим звеном между образовательными учреждениями и работодателями, помогает познакомить студентов с производством. Наше предприятие производит оборудование для ремонта скважин и для ликвидации осложнений при бурении. Сегодня мы показали ребятам наш производственный цех. Основные рабочие профессии у нас — токарь, фрезеровщик и слесарь. Старший инженерный состав — инженеры-конструкторы и инженеры-технологи. Для нас студенты — это будущие сотрудники. Всех ребят приглашаем на производственную практику в "ИНРОЛ-СТС". Также будем вести переговоры про возможность заключения дуальных и целевых соглашений с колледжем", — прокомментировала специалист по кадрам ООО "ИНРОЛ-СТС" Юлия Люкшина.

Ребятам показали производственный процесс и рассказали об условиях работы. В компании пятидневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день, соблюдение всех социальных гарантий, компенсация питания, обеспечение спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, доставка транспортом к месту работы.

Студент первого курса Самарского многопрофильного колледжа им. Бартенева Максим Борисов поделился впечатлениями от профтура:

"Экскурсия по производственному цеху оказалась познавательной и интересной. Увидел много станков и готовых деталей. Учусь на сварщика. К выбору будущей профессии подошел осознанно. Сварщик — это востребованная профессия. Хочу на производственную практику прийти на "ИНРОЛ-СТС". По поводу трудоустройства сюда пока не решил, но перспективы карьерного роста многообещающие".

В завершении профтура кадровый консультант центра занятости населения г. о. Самара и м. р. Волжский рассказал ребятам о мерах государственной поддержки молодых специалистов — о действующем законе о молодом специалисте Самарской области, согласно которому выпускник учебного заведения, трудоустроенный на предприятие Самарской области по востребованной профессии, в течение трех лет получает финансовую поддержку до 200 тысяч рублей в год. Подробнее узнать об этом можно по телефону контакт-центра — 8-800-302-15-44.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30