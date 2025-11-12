Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы

Студенты Самарского многопрофильного колледжа имени Бартенева посетили компанию ООО "ИНРОЛ-СТС" в рамках профтура, который был организован территориальным центром занятости населения г. о. Самара и м. р. Волжский.
С 2024 года службой занятости населения Самарской области реализуется проект "Моя профессия", в рамках которого организуются профтуры на различные предприятия региона. Совместная работа службы занятости, учебных заведений и предприятий нацелена на формирование кадрового потенциала и профориентацию молодежи.
"Центр занятости населения является связующим звеном между образовательными учреждениями и работодателями, помогает познакомить студентов с производством. Наше предприятие производит оборудование для ремонта скважин и для ликвидации осложнений при бурении. Сегодня мы показали ребятам наш производственный цех. Основные рабочие профессии у нас — токарь, фрезеровщик и слесарь. Старший инженерный состав — инженеры-конструкторы и инженеры-технологи. Для нас студенты — это будущие сотрудники. Всех ребят приглашаем на производственную практику в "ИНРОЛ-СТС". Также будем вести переговоры про возможность заключения дуальных и целевых соглашений с колледжем", — прокомментировала специалист по кадрам ООО "ИНРОЛ-СТС" Юлия Люкшина.
Ребятам показали производственный процесс и рассказали об условиях работы. В компании пятидневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день, соблюдение всех социальных гарантий, компенсация питания, обеспечение спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, доставка транспортом к месту работы.
Студент первого курса Самарского многопрофильного колледжа им. Бартенева Максим Борисов поделился впечатлениями от профтура:
"Экскурсия по производственному цеху оказалась познавательной и интересной. Увидел много станков и готовых деталей. Учусь на сварщика. К выбору будущей профессии подошел осознанно. Сварщик — это востребованная профессия. Хочу на производственную практику прийти на "ИНРОЛ-СТС". По поводу трудоустройства сюда пока не решил, но перспективы карьерного роста многообещающие".
В завершении профтура кадровый консультант центра занятости населения г. о. Самара и м. р. Волжский рассказал ребятам о мерах государственной поддержки молодых специалистов — о действующем законе о молодом специалисте Самарской области, согласно которому выпускник учебного заведения, трудоустроенный на предприятие Самарской области по востребованной профессии, в течение трех лет получает финансовую поддержку до 200 тысяч рублей в год. Подробнее узнать об этом можно по телефону контакт-центра — 8-800-302-15-44.
